– Die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern feiert am Freitag, 19. Juli, und Sonntag, 21. Juli, in und um die Attlisberger Mehrzweckhalle ihr diesjähriges Sommerfest. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Blasmusik.

Die Sommerfeste der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern sind seit Jahren ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde Höchenschwand. Auch in diesem Jahr hat der Musikverein für ein abwechslungsreiches, musikalisches Programm gesorgt.

Am Freitag findet in bewährter Art und Weise der „Bergemer Party Circus“ statt. Die Party mit den zwei Top DJs „Maimo“ und „Paddy“ für alle Altersklassen beginnt ab 20.30 Uhr. Bei schönem Wetter lädt vor allem auch der Außenbereich mit Bierschankwagen und Cocktailbar zum Verweilen ein.

Der Sonntag steht traditionell ganz im Zeichen der Blasmusik. Das Frühschoppenkonzert ab 11 Uhr wird durch den Musikverein Gschwend aus dem Wiesental gestaltet. Zu den Nachmittagskonzerten ab 13.30 Uhr werden dann der Musikverein Urberg sowie der Musikverein Ober-/Unterwangen aufspielen. Bei schönem Wetter wird das Fest am Sonntag wie im vergangenen Jahr auf dem Festplatz unterhalb der Halle durchgeführt. „Dieser Platz hat sich bewährt. Hier können wir den auftretenden Musikkapellen eine bessere Bühne bieten und gleichzeitig unsere Festbesucher mehr am Geschehen teilhaben lassen“, sagt der Vorsitzende der Trachtenkapelle Patrick Schachner. Die komplette Festwirtschaft mit Bierschankwagen und Getränkeständen wird ebenfalls im Außenbereich rund um die Bühne und direkt beim Publikum aufgebaut. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Halle Attlisberg statt. Auch um die jüngsten Gäste kümmert sich die Trachtenkapelle. So bietet der Verein wieder das sehr beliebte „Kinderschminken“. Außerdem wird eine Hüpfburg aufgestellt, auf der die Kinder herumtoben können. Für das leibliche Wohl ist aus Küche und Kaffeebar bestens gesorgt. Über einen guten Besuch freut sich die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern.

Weiter Infos im Internet:

http://www.tk-at.de