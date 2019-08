von Stefan Pichler

Mit einem gut besuchten Konzert ging am Freitag in der Pfarrkirche St. Michael die 20. Internationale Sommer-Singwoche zu Ende. Die 47 Sänger des von Burga Schall aus Ühlingen-Birkendorf geleiteten Projektchores zeigten sich für das Jubiläumskonzert sehr gut vorbereitet und überzeugten mit einer konzentierten und dynamisch gesanglichen Leistung. An der Orgel und am Klavier begleitete Anne Roosmann aus Dogern, bei einigen Stücken zusätzlich ein Streicherensemble.

Klaus-Peter Grasse (unser Foto) überzeugte als Solist bei „You´ll never walk alone“. | Bild: Stefan Pichler

In ihrer Begrüßung erinnerte Burga Schall an den Gründer der Singwoche, Erwin Schnyder. Sie bedauerte sehr, dass er auf Grund seiner angegriffenen Gesundheit heute nicht da sein könne. „Wir alle sind in Gedanken bei ihm“, unterstrich die Dirigentin.

Burga Schall und der Projektchor bedanken sich für den stehenden Applaus am Ende des Konzertes. | Bild: Stefan Pichler

Der Chor eröffnete das Konzert mit dem neuzeitlichen Werk „Cry out with joy“ von Andrew Wright, gefolgt von dem Segenslied „A Clare Benediction“ von John Rutter. Einen Ausflug in die Musik der Romantik unternahm der Frauenchor bei dem mehrstimmig in englischer Sprache gesungenen Lied „Morning hymn und Alleluia“ von Richard Rodgers, zu Deutsch „Oh Gott, inspiriere unsere Morgenhymne, von Liebe und Dankbarkeit. Oh, segne das Opfer, das wir bringen, du Quelle von allem Guten“.

Es hat schon Tradition, dass einige Sänger der Singwoche ihr solistisches Können unter Beweis stellen. So sangen Marianne Brechbühler und Eva Lutz im Duett „Ave maris stella“ von J.G. Rheinberger und Silvia Reichmann „Domine Deus“ von Antonio Vivaldi. Der Basssänger Klaus-Peter Grasse überzeugte mit „You´ll never walk alone“ von Richard Rodgers und der Tenor Kurt Schneider bei „The Crucifixion“ von Samuel Barber.

Solistische Höhepunkte

Solistische Höhepunkte im Programm waren die „Choral-Improvisationen opus 65“ von Karl Elert und der „Ceremonial March“ von Herbert Sumsion, gespielt von Anne Roosmann auf der Kirchenorgel, sowie die Komposition „Canon in D Major“ von J. Pachelbel, vorgetragen durch das Streich-Quartett um Nadja Riedl. Beeindruckend im Konzert waren „Jesu bleibet meine Freude“ von J.S. Bach und „Ave verum corpus“ von W.A.Mozart, begleitet von Anne Roosmann am Klavier und dem Streicherensemble. Bei beiden Werken überzeugte der grandiose, harmonische Klangkörper in den Registern, sowie die Dynamik und Konzentration der Sängerinnen und Sänger, mit der sie dem Dirigat von Burga Schall folgten.

Kirchenmusik des 19. Jahrhundert

Mit der Komposition „Missa a 3“ von J. Wenzel Kalliwoda, trug der Chor in der Tradition der katholischen Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts a cappella die zwei Sätze „Kyrie“ und „Gloria“ vor. Der Männerchor sang mehrstimmig das bekannte „Pie Jesu“ komponiert von Andrew Lloyd Webber. Das Konzert ging mit dem modernen Kirchenlied „The Lord bless you and keep you“, von John Rutter zu Ende. Für den langanhaltenden, stehenden Applaus, bedankte sich der Chor mit dem „Ave-Maria“ von Giulio Caccini. „Wir singen dieses Lied für Erwin Schnyder, der diese Komposition sehr gemocht hatte“, sagte abschließend Burga Schall.