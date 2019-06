von Cornelia Liebwein

Fronleichnam wird in der Region mit Gottesdiensten, prächtigen Prozessionen und in einigen Orten auch noch mit den traditionellen Blumenteppichen gefeiert. Wir waren in diesem Jahr stellvertretend in Höchenschwand dabei.

Auch der Blumenteppich der Landfrauen zog anerkennende Blicke auf sich. | Bild: Cornelia Liebwein

Mit dem Hochfest Fronleichnam untrennbar verbunden sind die herrlichen Blumenteppiche und eine lange Prozession. So wurde auch am Donnerstagvormittag die Prozession mit Pfarrer Ivan Hoyanic und Jesus in der Monstranz, mit den vielen Ministranten, mit der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern, der Trachtenkapelle Höchenschwand, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Kirchenchor St. Michael und den vielen Gläubigen von prachtvollen Motiven an den vier Altären empfangen.

Ein herrlicher Hingucker war der Blumenteppich der Familie Losch. | Bild: Cornelia Liebwein

Trotz der dunklen Wolken blieb es trocken, als Pfarrer Ivan Hoyanic nach dem Festgottesdienst mit seinem pilgernden Gottesvolk an den Altären im Ort Station machte. Gerold Schmidt las dort die Evangelien, die Landfrauen Unterberg, das Kolpingwerk/Gemeindeteam und die Familiengemeinschaft Kefer, die Familie Losch und die katholische Frauengemeinschaft hatten jeweils für den kunstvollen Blumenschmuck gesorgt.

Höchenschwand Ein Sommernachtstraum: Trachtenkapelle Höchenschwand lädt zum dreitägigen Kurgartenfest Das könnte Sie auch interessieren

Eingebettet in die prächtige Prozession waren die Klänge der Trachtenkapelle Höchenschwand mit Dirigent Markus Looss und der Gesang des Kirchenchores St. Michael unter der Leitung von Gisela Satzer. Ein Blumenmeer aus Lupinen, Margeriten, Tannenspitzen, Pfingstrosen, Ginster und mehr waren zu prächtigen Motiven geformt worden.

Dank an alle Helfer

Pfarrer Ivan Hoyanic bedankte sich bei allen Anwesenden und Helfern, insbesondere auch bei Miriam und Melanie Losch „für die theologische und ideelle Konzipierung mit Betrachtung“ sowie bei Sebastian Schmidt. Tatkräftig waren die späteren Erschaffer der Teppiche schon zwei Tage davor in der Natur unterwegs gewesen, um Blumen für ihr Werk zu pflücken, und um, bevor die Dorfbewohner sich aus den Betten schälten, frühmorgens am Festtag den jeweiligen Altar mit den religiösen Motiven zu schmücken.