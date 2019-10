von Stefan Pichler

Gut besucht war eine gemeinsame Veranstaltung des „Seniorenwerkes St. Michael Höchenschwand„ und dem „Altenwerk St. Fridolin Häusern„ im Gemeindezentrum „Erzbischof Oskar Saier„. Anita Tröndle freute sich, dazu den Waldshuter Polizeibeamten Jürgen Spill vom Polizeipräsidium Freiburg, Abteilung Prävention, begrüßen zu dürfen. Der Polizeibeamte gab Tipps zum Thema „Im Alter sicher leben“.

Bekannte Gaunertricks

Mit einer Powerpointpräsentation und einigen Beispielen aus der polizeilichen Praxis informierte Spill über bekannte Gaunertricks, bei denen hauptsächlich ältere Menschen Opfer von Betrügereien werden. An Hand von Situationen des täglichen Lebens erzählte Spill einige Beispiele von Diebstählen oder Betrugsfällen, denen Senioren zum Opfer gefallen waren. Unter dem Stichwort „Gefahren an der Haustür“ warnte der Polizeibeamte vor Tätern, die unter einem Vorwand versuchen, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Spill nannte hier die Bitte um ein Glas Wasser und das Vortäuschen einer Notlage oder einer persönlichen Beziehung. „Diese Personen wollen nur in Ihre Wohnung gelangen, um sie zu bestehlen“, sagte der Polizeibeamte.

Viele Rückfragen gab es beim Thema „falsche Polizisten oder Amtspersonen“, die so versuchten, in den Besitz von Geld oder Wertgegenständen zu gelangen. „Wie sollen wir denn wissen, dass es sich um echte Polizeibeamten handelt“, wurde aus der Runde gefragt. Spill riet allgemein keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen, sich durch den Türspion die Person genau anzusehen und nur mit vorgelegter Sperrkette mit der Person zu sprechen. Von Amtspersonen sollte man sich unbedingt den Ausweis zeigen lassen. Spill zeigte dabei seinen echten Dienstausweis.

„Falls sie nicht sicher sind, dass es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, rufen sie einfach bei der Dienststelle an“, riet Spill. In diesem Zusammenhang gab er noch den Hinweis, dass unter der Nummer 110 kein Polizeibeamter anrufen würde. Das sei eine Notrufnummer, die nur bei der Einsatzzentrale der Polizei aufläuft, erklärte Spill. Einen breiten Raum nahmen die Beispiele zum sogenannte „Enkeltrick“ ein. Ausgangspunkt sei immer ein Telefonanruf bei alleinstehenden älteren Personen, bei der sich der Betrüger als Verwandter oder Enkel ausgibt und kurzfristig um Bargeld bittet. Als Gründe würden ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht.

„Die Lage wird immer als äußert dringlich dargestellt“, warnte Spill. Haben die Betroffenen die geforderte Summe nicht parat, werden sie meist gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen um dort den Betrag abzuheben. Nicht selten rufe der Täter sogar ein Taxi, wenn der Betroffene den Weg nicht zu Fuß bewältigen könne. Weitere Themen des Nachmittags waren der Handtaschendiebstahl oder –raub, Trickdiebstähle aus dem Einkaufwagen oder Betrügereien beim Wechseln eines Geldscheines. Am Ende des Nachmittags bedankte sich Anita Tröndle bei dem Polizeibeamten mit einem kleinen Präsent. Jürgen Spill verteilte zum Abschluss die neueste Auflage der Broschüre „Senioren, im Alter sicher leben“.