von Stefan Pichler

Der Narrenvogt des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte (VON), Axel Pitschu, nutzte den Rahmen des 37. Dorfzunftabends der Narrenzunft Tannenzäpfle, um Armin Kessler, genannt "Cheesy", für seine 30-jährige aktive Zugehörigkeit zur Narrenzunft auszuzeichnen. "Wir sind heute gekommen, um dich in den Stand der Ordensträger zu erheben", sagte Pitschu zu Armin Kessler gewandt. "Cheesy" ist am 21. Februar 1989 in die Zunft eingetreten und gehört ihr somit seit 30 Jahren an.

Bereits 1999 sei Cheesy in den Narrenrat gewählt worden, dem er bis 2006 angehört habe. Danach habe er das Amt des Säckelmeisters übernommen das er bis heute ausübe. Armin Kessler engagiert sich somit 20 Jahren in der Zunftführung der Narrenzunft Tannenzäpfle. "Cheesy" sei laut Pitschu seit seinem Eintritt in die Zunft mit Herz und Seele im Zunfthäs unterwegs. In all den Jahren zähle er zu den treibenden Kräften der Höchenschwander Zunft und halte als Säckelmeister die Finanzen zusammen. Darüber hinaus habe Kessler unzählige Stunden mit der Digitalisierung der Zunftabendvideos verbracht und erstelle seit Jahren die DVD der Zunftabende, das Archiv der Höchenschwander Narren.

Im Beisein von Zunftmeister Martin Hagenbucher und dem stellvertretenden Narrenvogt Marco Hipfel verlas Pitschu den Text der Urkunde: "In Würdigung und dankbarer Anerkennung der Verdienste um das fastnächtliche Brauchtum am alemannischen Oberrhein wird durch dieses Dokument Armin Kessler, Narrenzunft Tannenzäpfle Höchenschwand mit dem Verbandsorden in Silber ausgezeichnet".

Verbandsorden in Silber Nummer 2453

Im Anschluss überreichte der Narrenvogt den Verbandsorden in Silber Nummer 2453. Axel Pitschu schenkte Kessler zum Schluss mit einer kleinen Rätsche und erinnerte daran, dass dieser beim Umzug in Lenzkirch seine Rätsche verloren habe und sich deshalb eine ausleihen musste. "Du kannst diese kleine Rätsche nun überall mitnehmen und brauchst dir keine mehr zu leihen", sagte Pitschu lachend.