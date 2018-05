Höchenschwand Schäden durch Sturm "Burglind": Viel Arbeit für Forstbetriebe in Höchenschwand

Das Sturmtief "Burglind" hat im Januar große Schäden hinterlassen. Der Sanierungsbedarf bei Waldwegen im Staatswald wird allein auf Höchenschwander Gemarkung auf rund 80 000 Euro geschätzt. Eine möglichst schnelle Sanierung ist besonders hinsichtlich des Tourismus wichtig.

Der Gemeinderat Höchenschwand befasste sich in seiner Sitzung vom vergangenen Montag mit dem Sanierungsprogramm 2018 für die Wald- und Landwirtschaftswege. Hierzu berichteten in der Sitzung Revierförster Robert Becker und der Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Höchenschwanderberg, Werner Rautenberg, über die Waldschäden, die am 3. Januar vom Sturmtief „Burglind“ verursacht worden sind.

Weniger Sanierungsbedarf im Privatwald

„Durch dieses Naturereignis sind auf dem Höchenschwanderberg viele Einzelbäume, aber auch ganze Baumgruppen entwurzelt worden. Obwohl die Waldbesitzer zwischenzeitlich aufgeräumt haben, sind noch immer viele Wege unpassierbar“, berichtete Werner Rautenberg. Revierförster Becker nannte dazu auch einige Zahlen. So seien auf dem Höchenschwanderberg rund 2500 Festmeter Sturmholz im Staats- und Gemeindewald und die gleiche Holzmenge im Privatwald aufgearbeitet worden.

Durch Kapazitätsengpässe der Fuhrunternehmer habe es bei der Abfuhr des Holzes Probleme gegeben. Durch die starken Niederschläge gab es zusätzlich am Wegenetz Schäden durch Ausschwemmungen, sagte Becker. Dieser bezifferte den Sanierungsbedarf beim Wegenetz im Staatswald auf rund 80 000.

Den Sanierungsbedarf im Privatwald sah der Förster allerdings als nicht so hoch an. Becker informierte in diesem Zusammenhang auch über Fördermöglichkeiten. So könne die Gemeinde bei Schäden an einigen qualifizierten Waldwegen Zuschüsse bis zu 70 Prozent beantragen.

Die FBG sei bei der Beseitigung der Schäden am Wegenetz auf die finanzielle Unterstützung der Gemeinde angewiesen. Auf Grund der geringen Einnahmen könne die FBG im Jahre 2018 maximal 10 000 für den Wegeunterhalt ausgeben, sagte Werner Rautenberg. Dieser stellte in der Sitzung einen Unterstützungsantrag für alle darüber hinaus gehenden Schäden.

Wege essenziell für den Tourismus

Der Gemeinderat stimmt nach Diskussion für einen Vorschlag von Bürgermeister Stefan Dorfmeister. So will die Gemeinde die FBG mit einem Betrag von zunächst 15 000 Euro unterstützen. Die gleiche Summe soll für Schäden am Wegenetzt im Gemeindewald aufgewendet werden. „Unsere Waldwege sind wichtig für den Tourismus. Schon bald werden wieder die ersten Mountainbiker durch unsere Wälder fahren“, sagte abschließend Stefan Dorfmeister.

Zustimmend nahm der Gemeinderat den Bewirtschaftungsplan 2017 für den Gemeindewald zur Kenntnis. Bei einem Einschlag von 420 Festmeter wurde ein Holzerlös von 15 200 erwirtschaftet. Nach Abzug der Unkosten verbleibt der Gemeinde ein Überschuss von 8500, „Für mich ist wichtig, dass wir im Gemeindewald mit einer schwarzen Null abschließen“, sagte dazu der Bürgermeister.

Gemeinderat behandelt Bauanträge

Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag von Melanie und Guido Mertens auf Neubau eines Einfamilienhauses in der Alpenblickstraße/Attlisberg zu. Einsprüche von drei Anliegern gab es beim Bauantrag von Kurt Glauner auf Neubau einer Garage in der Schwarzwaldstraße/Heppenschwand. Die Einsprüche haben keine Auswirkungen auf die rechtliche Seite des Bauvorhabens, so der Bürgermeister. Er empfahl dem Gremium, dem Vorhaben zuzustimmen, gesetzt, die Bestimmungen des Bebauungsplanes werden eingehalten.