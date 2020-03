von Stefan Pichler

Die Sanierungsarbeiten an der Panoramastraße in Höchenschwand sollen in den nächsten Tagen beginnen. Sie werden in drei Teilabschnitten umgesetzt, wobei die zwei Abschnitte von der St. Georgstraße bis zur Florianstraße parallel erledigt und bis Ende Juni zum Abschluss gebracht werden sollen. Der Abschnitt Florianstraße bis zum Kreuzstein soll etwa Ende Juni beginnen.

Die Gesamtmaßnahmen dürften bis Ende des Jahres beendet sein, sagte Bürgermeister Sebastian Stiegeler in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montagabend. Er verwies darauf, dass in dieser Zeit auf der Panoramastraße verstärkte Beeinträchtigungen durch den Baustellenverkehr zu erwarten seien. Begonnen haben auch die Bauarbeiten an der Kläranlage Heppenschwand.

Die neue Höchenschwander Försterin Elena Kummer wird am 31. März und 1. April gemeinsam mit der dritten und vierten Klasse der Grundschule Höchenschwand zu einer Pflanzaktion im Tiefenhäusener Moor aufbrechen.

Die ehemalige Gemeinderätin Eva Jenzen-Georgii wird zukünftig ehrenamtliche Kulturbeauftragte von Höchenschwand sein, informierte Stiegeler das Gremium. Sie soll, gemeinsam mit der Touristinformation, einige kulturelle Ereignisse planen und veranstalten. Erster Termin ist eine Lesung mit dem Autor Edi Graf am Mittwoch, 25. März, um 20 Uhr im Haus des Gastes. Graf wird dort aus seinem Roman „Wolfsgebiet“ lesen. Der Gemeinderat befürwortete einstimmig den Bauantrag von Oswald Matt (Firma Container Lion) für den Neubau einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Tiefenhäusern.

In diesem Zusammenhang informierte Sebastian Stiegeler, dass das Landratsamt Waldshut bereits die Anbringung von Werbeplakaten an der Halle genehmigt habe. Der Bürgermeister informierte in der öffentlichen Ratssitzung, dass die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Breitbandversorgung, Kurbetrieb und Wasserversorgung vom Landratsamt Waldshut genehmigt wurden. Gleichzeitig wurden die Kreditaufnahmen für die Wasserversorgung in Höhe von 410.000 Euro, den Kurbetrieb in Höhe von 300.000 Euro, die Abwasserbeseitigung in Höhe 1,2 Millionen Euro und die Breitbandversorgung in Höhe von 320.000 Euro genehmigt.

Die für den kommenden Samstag, 14. März, ursprünglich angesetzte Hauptversammlung der Feuerwehr Höchenschwand wurde auf Empfehlung des Landratsamtes Waldshut abgesagt, sagte Stiegeler.