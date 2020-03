von Cornelia Liebwein

„Auf geht‘s“ – so lautete das Motto des diesjährigen Fridolinskonzerts, das am Sonntag im vollen Kur- und Sporthaus stattfand. Dort entlud sich die geballte Kraft der Trachtenkapelle Häusern mit Dirigent Thomas Villinger zur Magie, die Raum und Zeit beherrschte. Beim Bad in den klangstarken Arrangements aus Ouvertüren, Märschen, Polkas und der Moderne mit solistischen Glanzleistungen unter anderem von Moritz Villinger wähnten sich die Zuhörer im Blasmusikhimmel.

Den Abend nutzte Vorsitzender Christoph Böhler auch, um dem Dirigenten für die 50-jährige musikalische Tätigkeit mit einem Geschenk zu danken. Er wird dafür an der speziellen Verbandsehrung geehrt. Vereinssprecher Bernd Schlageter sprach davon, dass die Musiker seit etwa Oktober die Stücke einübten und die beiden Moderatorinnen Nadine Zumkeller und Saskia Neißer führten unterhaltsam und sympathisch durchs Programm.

Dann waren stilistische Vielseitigkeit und programmatische, kurzweilige Abwechslung Trumpf, worin Detailarbeit und Feinabstimmung zwischen den einzelnen Stimmgruppen steckte. Der strahlende Glanz von „Where Morning Downs, Where Evening Fades“ von Eric Rath machte den Anfang. Mit pulsierender Perkussion, heroischen Bläsern, eindringlichen Melodien und plötzlichen Dynamikwechseln würdigte man das Stück „Walking To The Sky“ von Robert Buckley. Persönlichkeitsstark bot man die wohlklingenden Melodien der Ouvertüre „Riverside“ von Robert Sheldon dar und betonte lyrische Momente.

Beim temperamentvollen Hit „Silberfäden“ von Hart Peace Danks begeisterte ganz besonders Solist Moritz Villinger mit einem klangstarken Schatz voll brillanter Läufe mit gebundenen Achteln und punktierten Sechzehnteln – das Publikum lauschte andächtig.

Trompetensolist Moritz Villinger | Bild: Cornelia Liebwein

Markant formte das Orchester die Ouvertüre „Dramatic Tales“ von Markus Götz, die für die Trachtenkapelle Todtmoos 1863 zum 750-jährigen Gemeindejubiläum 2018 komponiert wurde, zu eleganten Wendungen und Farbtönen und einem prächtigen und bewegenden Ganzen.

Ein besonderes Zuckerl für die Zuhörer war bei „Take off, auf geht‘s“ von Alexander Pfluger das anspruchsvolle Trommelfeuer von Simon Andris und Matthias Hanslik. Eindrücklich und in spielerischer Finesse interpretierten die Musiker die Polka „Mein bester Freund“ von Matthias Rauch und widmeten sie gleichzeitig den angereisten Freunden aus Essel vom Schützen- und Heimatverein.

Voll makelloser Frische war der Schwung der begeisternden Saxophone beim Wohlfühlmedley „The Hits Of Meat Loaf“ von Jim Steinmann. Balsam für die Seele waren aber auch die Ouvertüre „L‘italiana in Algeri“ von Gioachino Rossini, „Der Visionär“ von Alexander Stütz, das Medley „The Best Of Glee“ arrangiert von Michael Brown, „So e schöns Panorama“ arrangiert von Mario Bürki oder „Geil bleiben“ von Stephan Kostner.

Ein Feuerwerk an Klängen war der dann folgende Konzertmarsch „Cuba Libre“ von Markus Radiske, den man an den Programmschluss setzte, um sich noch einmal der sorgfältigen Umsetzung der detaillierten Artikulation und Dynamik zu überlassen. Das Konzert wurde schlussendlich mit zwei Zugaben vollendet, dann zogen die Gastgeber von der Trachtenkapelle Häusern musizierend von dannen.