von Stefan Pichler

Bereits zum 39. Mal hat der Tennisclub Höchenschwand sein „Blümchenturnier“, ein Tennisturnier für Clubmitglieder und Gäste, auf der Tennisanlage beim Natursportzentrum in Höchenschwand ausgetragen. Bei den Damen siegte Gerlinde Theisen, bei den Herren setzte sich Sebastian Berger durch.

16 Spieler, acht Damen und acht Herren, traten am Nachmittag zu den Matches auf der Tennisanlage im Natursportzentrum an. Wie in den vergangenen Jahren auch schon, übernahm Bernd Huschens die Turnierleitung. Es beteiligten sich auch diesmal wieder einige Gastspieler, wie etwa das Ehepaar Annelis und Horst Hammer aus Bonn, das bereits zum 37. Mal an dem Turnier in Höchenschwand teilnahm. Zufrieden waren die Organisatoren auch mit den äußeren Bedingungen.

Seinen Namen erhielt das Einladungsturnier, weil die weiblichen Teilnehmerinnen für jede gewonnene Spielrunde als Preis eine Blume erhalten. „Es wird auch anders gewertet“, verriet Bernd Huschens. So werde bei diesem Turnier im Mixed auf eine vorher festgelegte Zeit gespielt. In diesem Jahr waren es 30 Minuten. Die Paarungen für jede der fünf Spielrunden werden immer neu ausgelost. Sieger wird, wer bei allen fünf Spielrunden die meisten Punkte sammeln konnte, wobei eine separate Herren- und Damenwertung vorgenommen wird.

Pünktlich um 13 Uhr begann das Turnier. Die Spiele zogen sich bis 17 Uhr hin. Die teils spannenden Partien wurden von vielen Clubmitgliedern verfolgt. Der Vorsitzende des TC Höchenschwand, Werner Ebner, äußerte sich bei der Siegerehrung am Abend erfreut über die gute Beteiligung. Er bedauerte, dass er wegen anderweitiger Verpflichtungen dieses Mal habe nicht habe mitspielen können. „Das nächste Jahr werde ich aber bestimmt wieder dabei sein“, versprach der Vorsitzende.

Bernd Huschens übergab danach die gestifteten Siegerpokale und Preise. „Wir haben wieder viele spannende Matches und einige kuriose Ballwechsel gesehen“, stellte Bernd Huschens dabei fest. Bei den Damen siegte Gerlinde Theisen aus Altenburg, gefolgt von Anita Novak aus Gurtweil. Den dritten Platz belegte wie im vergangenen Jahr Hanni Ebner aus Höchenschwand, gefolgt von Anja Huber, ebenfalls aus Höchenschwand. Bei den Herren siegte Sebastian Berger aus Höchenschwand, gefolgt von den Clubmitgliedern Thomas Liebwein und Joe Winkler. Den vierten Platz belegte Philip Mautler aus Höchenschwand. Nach der Siegerehrung folgte der gemütliche Abschlusshock im Clubheim.