Höchenschwand Oswald Tröndle bleibt Vorsitzender der Raiffeisen Warengenossenschaft Höchenschwanderberg

Bei der jüngsten Hauptversammlung wurde Oswald Tröndle als Vorsitzender der Raiffeisen Warengenossenschaft Höchenschwanderberg für weiter drei Jahre bestätigt. Bei Umsätzen von 1,23 Millionen verzeichnet die Genossenschaft einen Bilanzgewinn 23 903,29 Euro für 2017.

Die Mitglieder der Raiffeisen Warengenossenschaft Höchenschwanderberg-Indlekofen-Bannholz sind mit ihrem Vorstandsteam zufrieden. Bei den Teilwahlen der Jahreshauptversammlung, die am vergangenen Donnerstag im Gasthof „Engel“ in Frohnschwand durchgeführt wurde, bestätigten die Mitglieder einstimmig den Vorsitzenden Oswald Tröndle und das Vorstandsmitglied Joachim Tröndle für weitere drei Jahre. Über das gleiche Ergebnis freuten sich die Aufsichtsräte Herbert Ebner und Alexander Gamp.

Bedauert wurde der Weggang des Geschäftsführers Thorsten Kappler, der auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit bei der Raiffeisen Warengenossenschaft im Laufe des Jahres beenden wird. Er suche eine neue Herausforderung, hieß es in der Sitzung. Das Vorstandsteam befasst sich zurzeit mit den Vorgaben einer Neuausschreibung.

Susanne Delahaye von der BLS-Treuhand-Steuerberatungsgesellschaft trug im Namen des Vorstandes den Geschäftsbericht und das Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 vor. Die Ertrags-, Finanz-, und Vermögenslage des Bauernmarktes ist gut“, sagte Delahaye. Bei Umsätzen von 1,23 Millionen und einem Rohergebnis von 331 842 (plus 85 000 zum Vorjahr) betrage der Bilanzgewinn 23 903,29 (plus 7500 gegenüber Vorjahr). Die Steigerung führte Delahaye vor allem auf die höheren Umsätze im Ladengeschäft durch die Besucher des Strohskulpturenwettbewerbes im Herbst 2017 zurück.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Markus Isele, bescheinigte dem Vorstand und dem Geschäftsführer Thorsten Kappler eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der Aufsichtsrat sei jederzeit über alle Belange informiert gewesen. Im laufenden Geschäftsjahr seinen vier Aufsichtsratssitzungen durchgeführt worden, berichtete er. Isele sprach die Hoffnung aus, dass für Thorsten Kappler ein qualifizierter Nachfolger gefunden werde. Bürgermeisterstellvertreter Georg Villinger aus Höchenschwand nahm die einstimmig erteilte Entlastung der Vorstandschaft vor und leitete die Neuwahlen.

In seinem Grußwort gab Villinger im Zusammenhang mit dem Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde ein klares Bekenntnis zum Standort Frohnschwand und dem Bauernmarkt ab. „Die Strohskulpturen und der Bauernmarkt mit seinem engagierten Team gehören zusammen“, sagte Villinger. Im Weiteren meinte er, dass die stabile Ertragslage und die gute Liquidität des Marktes zeigten, dass das Konzept der Direktvermarktung aufgehe.

Oswald Tröndle unterstrich in seinem Schlusswort ebenfalls die Bedeutung des Strohskulpturenwettbewerbes für den geschäftlichen Erfolg des Bauernmarktes in Frohnschwand. Er dankte in diesem Zusammenhang insbesondere den Höchenschwander Vereinen, die durch ihr Engagement den Strohskulpturenwettbewerb am Leben erhalten, aber auch dem Team von Thorsten Kappler für deren Einsatz während des Wettbewerbes.

Mit Stand 30. Dezember 2017 halten 147 Mitglieder der Warengenossenschaft insgesamt 330 Geschäftsanteile. Wie im Vorjahr werden vier Prozent des Gewinnes als Dividende ausgeschüttet. Der Restbetrag wird auf die neue Rechnung vorgetragen.