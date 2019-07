von Stefan Pichler

Mit einem zweitägigen Festprogramm feierte die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern auf dem Festplatz vor dem „historischen Landgasthof Rössle“ in Tiefenhäusern das weit über die Region hinaus bekannte „Annafest“, das im Zusammenhang mit dem Kirchenpatrozinium in Tiefenhäusern jedes Jahr gefeiert wird.

Sichtlich gut gelaunt feierten einige Musikerinnen der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern mit dem Frauenbeauftragten ihres Vereins, Klaus Danner, auf dem Annafest. | Bild: Stefan Pichler

Nach der Änderung des Festablaufes im vergangenen Jahr startete auch dieses Mal der weltliche Teil dieses Festes am Freitagnachmittag mit dem traditionellen Handwerker-, Hausfrauen-, Beamten- und Rentnerhock. „Unsere Erfahrungen mit dieser Änderungen waren gut und so haben wir in der Vorstandschaft beschlossen diesen neuen Ablauf beizubehalten“, sagte dazu der Vorsitzende der Trachtentanzgruppe, Bernd Vogelbacher. Es hat schon Tradition, dass die Vorsitzende des Seniorenwerkes St. Michael, Anita Tröndle, am Annafest seine Mitglieder zu einem Wortgottesdienst in die Annakapelle einlädt, so auch in diesem Jahr. Im Anschluss feierten die Senioren im Festzelt, das sich bis zum Abend mehr und mehr füllte.

Mit kräftigen Männerstimmen sang die Musikgruppe Hard Polka Wage aus Birkendorf das Badnerlied. | Bild: Stefan Pichler

Ab 17 Uhr unterhielt die Jugendkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern unter der Leitung ihres Dirigenten Michael Schachner mit flotter Blasmusik. Die weitere Unterhaltung übernahm ab 19 Uhr die Trachtenkapelle Münstertal unter der Leitung ihres Dirigenten Julien Laffaire. DJ Max lud zum Abschluss des Tages mit Discomusik zum Tanzen ein. Das Fest wurde am Sonntag fortgesetzt. Nach dem Gottesdienst, der in Vertretung von Pfarrer Ivan Hoyanic von Pfarrer Andreas Megger aus Polen in der Annakapelle zelebriert wurde, spielte die Trachtenkapelle Amrigschwand unter der Leitung ihres Dirigenten Dennis Frommherz zum Frühschoppen im Festzelt auf. Mit konzertanter Unterhaltungs- aber auch flotter Polka- und Marschmusik, gewürzt mit den humorvollen Ansagen von Herbert Ebner, gelang es den Musikern sehr schnell, die Besucher in Stimmung zu bringen.

Feiern bis in die frühen Morgenstunden

Das Nachmittagsprogramm gestalteten ab 14 Uhr die Trachtenkapelle Höchenschwand unter der Leitung von Markus Looss und die Musikgruppe „Hard Polka Wage“ aus Birkingen. Auch hier sprang der Funke der guten Laune sofort auf das Publikum über. Den beiden Musikkapellen machte es sichtlich Spaß beim Annafest zu spielen und so zogen sie alle Register der musikalischen Unterhaltung von Pop bis zur traditionellen Blasmusik. Natürlich durfte auch die heimliche Hymne der Badener, der Marsch „Hoch Baden“ nicht fehlen. Bis zum frühen Abend saßen die Besucher in und um das Festzelt in gemütlicher Runde zusammen.