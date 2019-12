von Stefan Pichler

Der zweite Weihnachtsfeiertag ist Konzerttag. Diese Tradition führt die Trachtenkapelle Höchenschwand auch in diesem Jahr fort und lädt am Donnerstag, 26. Dezember, zu ihrem Jahreskonzert in den Kursaal im Haus des Gastes ein. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Nach den Sommerferien beginnen immer die intensiven Vorbereitungen auf diesen Saisonhöhepunkt. Dirigent Markus Looss hatte in den zurückliegenden Wochen bereits ein Probenwochenende und zahlreiche Register- und Gesamtproben angesetzt. „Vor allem die Probenwochenenden bieten den teilnehmenden Musikerinnen und Musikern die Gelegenheit, die neuen Stücke besser kennenzulernen und die schwierigen Passagen intensiv zu üben“, sagte der musikalische Leiter des Orchesters. Ein Augenmerk des Dirigenten liegt dabei auch im dynamischen Zusammenspiel aller Register.

Zweites Probenwochende

Zu ihrem zweiten Probenwochenende hatten sich die Musikerinnen und Musiker nun am vergangenen Wochenende getroffen. An beiden Tagen wurden schwierige Passagen zunächst in den Registern und dann mit allen Musikern immer wieder geübt, bis der Dirigent zufrieden war. Am Ende zogen Dirigent Markus Looss und der Vorsitzende der Trachtenkapelle, Martin Zumkeller, ein positives Fazit. „Vergleicht man die Ergebnisse des ersten Probenwochenendes mit heute, ist eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen“. Die verbleibende Zeit bis zum Konzert wird aber für weitere Proben genutzt, schließlich wollen alle Musiker am zweiten Weihnachtsfeiertag das Publikum mit einer sehr guten Leistung überzeugen.

Überraschung für zwei Musikerinnen

Eine besondere Überraschung hatte die Vorsitzende des Fördervereines der Trachtenkapelle Höchenschwand, Martina Finkbeiner, für zwei Musikerinnen der Trachtenkapelle im Gepäck. Sie nutzte das Probenwochenende um Birgit Thoma eine neue Klarinette und Tamara Zumkeller eine neue Trompete zu überreichen. „Durch die Mitgliedsbeiträge unserer Fördermitglieder, den Spenden, aber auch über die Erlöse der verschiedenen Aktionen während des Jahres, können wir solche Investitionen für die Musiker der Trachtenkapelle möglich machen. Ich freue mich sehr, dass es uns möglich war, die neuen Instrumente für die beiden Musikerinnen zu beschaffen“, sagte Finkbeiner. Konzertkarten gibt es im Vorverkauf für sieben Euro (Abendkasse: 8 Euro) bei der Touristinformation Höchenschwand, im Einkaufsparadies Schmidt, im Schuhhaus Rogg sowie bei allen Orchestermitgliedern.