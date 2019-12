von Stefan Pichler

Mit Blasmusik auf hohem Niveau begeisterte die Trachtenkapelle Höchenschwand unter der Leitung von Markus Looss bei ihrem Jahreskonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag im voll besetzten Kursaal des „Haus des Gastes„. Der Dirigent hatte mit einem unterhaltsamen Programm aus traditioneller Blasmusik, konzertanten Kompositionen und weltbekannten Hits der Pop- und Rockmusik einen weiten musikalischen Bogen gespannt.

Durch das Programm führten einzelne Musiker der Trachtenkapelle, wobei besonders die erfrischenden Ansagen des jungen Schlagzeugers Conner Hagenbucher gefielen. In den Konzertabend starteten die Zöglinge des Vereins unter der Leitung von Martin Zumkeller. Unterstützt von ihren Ausbildern boten die jungen Musiker bei den zwei Vortragsstücken „The Chrismas Song“ und „Five Continents“, eine außergewöhnliche Leistung, die mit lang anhaltendem Applaus der Konzertbesucher belohnt wurde.

Nicole Vogelbacher überzeugte solistisch bei dem Schlager „Träne“. | Bild: Stefan Pichler

Bei dem Konzertmarsch „Sympatria“ übernahm Markus Looss den Dirigentenstab. Schon bei den ersten Takten zeigen sich die Musiker mit einem ausgewogenen Klang im Zusammenspiel der Register und einem konzentrierten und dynamischen Spiel gut vorbereitet. Bei der nachfolgenden Komposition „Blue Ridge Saga“ luden die Musiker zu einem Trip in das gleichnamige Gebirge in North Carolina ein. Die Musik von James Swearingen beschreibt die Schönheit und die Geschichte dieses Gebirgszuges.

Nach „Schmelzende Riesen“, die Komposition thematisiert den Klimawandel, folgte mit „Nanga Parbat„ der Höhepunkt des ersten Konzertteiles. Hier übernahm wieder Martin Zumkeller den Dirigentenstab. Die Musik von Michael Geisler beschreibt die dramatischen Stunden beim Durchklettern der äußerst schwierigen Südroute des „Königs der Berge“ im Himalaja durch Günter und Reinhold Messner. Günter Messner verlor auf dem Rückweg auf bis heute nicht geklärte Weise sein Leben.

Ein Teil des Klarinettenregisters der Trachtenkapelle Höchenschwand. | Bild: Stefan Pichler

Mit der Marschpolka „Velburg„ und „Gabrielas Song“, der Musik zum schwedischen Spielfilm „Wie im Himmel“, ging es in die Pause.

Im zweiten Konzertteil widmete sich Markus Looss der Rock- und Popmusik. Dass dies auch den Musikern Spaß machte merkte man deutlich bei den beiden Medleys „Phil Collins Live“ und „Bruce Springsteen On Stage“. Bei den Welthits „Easy Lover“, „Take Me Home“, „Street Of Philadelphia„, „Dancing In The Dark“ oder „Born In The USA“ ließen sich die Musiker vom Rhythmus der Musik mitreisen.

Bei dem von Florian Ast komponierten Schlager „Träne“, überzeugten als Solisten Marcel Ostermann am Flügelhorn und Nicole Vogelbacher am Tenorhorn. Mit „Celtin Crest“, der als Hymne für das Basel Tattoo von Christoph Walter komponierten Marschmelodie, gaben die Musiker Einblicke in die bekannte Veranstaltung in Basel. Der Abend ging mit „Don‘t Stop Me Now“ von Freddie Mercury und „The Way Old Friends Do“ von Abba, zu Ende. Für den lang anhaltenden, begeisternden Applaus, bedankten sich die Musiker mit drei weiteren Zugaben. Natürlich durfte dabei mit „Hoch Baden“ die heimliche Hymne der Badener nicht fehlen.