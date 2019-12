von Stefan Pichler

Unter dem Motto „Gemeinsam schmeckt es besser“ bietet der Nachbarschaftshilfeverein Höchenschwand seit Anfang Oktober für die Senioren der Gemeinde gemeinsame Mittagstische an. Die nunmehr fünfte Veranstaltung fand am vergangenen Dienstag im Hotel „Alpenblick“ in Höchenschwand statt.

Auf die Idee, so etwas auch in Höchenschwand anzubieten sei die Vorstandschaft des Vereins gekommen, weil solche Veranstaltungen seit Längerem in anderen Gemeinden erfolgreich angeboten werden“, erzählte die Vorsitzende Anni Vogelbacher. Um den Aufwand gering zu halten werden diese Veranstaltungen im Gegensatz zu anderen Gemeinden in Höchenschwand nur in Gasthäusern und Hotels angeboten.

Damit die Senioren sich diese, im 14-tägigen Turnus stattfindenden Gaststättenbesuche auch leisten können, wurde von der Vorstandschaft ein Kostenrahmen von zehn Euro für das Essen plus einem Getränk festgelegt. Ihre Verhandlungen mit den Höchenschwander Gastronomen seien erfolgreich gewesen. Sie habe keine Absagen bekommen, auch der Kostenrahmen wurde akzeptiert, sagte Anni Vogelbacher.

Dies trifft auch auf Ferdinand Thoma, Besitzer des Hotels „Alpenblick“ zu, der auf Nachfrage ebenfalls spontan zugesagt hatte. „Er kenne Anni Vogelbacher von den jährlichen Flohmärkten auf der Schlemmermeile in Höchenschwand. Ihn habe immer wieder gestaunt, mit welchem Engagement und Einsatz sie und ihr Team von älteren Menschen sich dabei für eine gute Sache engagierten. Es sei deshalb für ihn selbstverständlich gewesen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Auch der günstige Preis habe keine Rolle gespielt. „Wir Gastronomen können doch mal was für die Senioren tun und gerade vor Weihnachten passe dies doch ganz gut“, sagte Thoma.

Helmut und Trude Jagusch besuchen gerne die Mittagstische des Nachbarschaftsverein Höchenschwand. | Bild: Stefan Pichler

Die ansteigenden Teilnehmerzahlen würden belegen, dass das Angebot bei den Senioren ankomme, sagte Vogelbacher. Am vergangenen Dienstag kamen 42 Senioren, teils allein, teils mit Partnern zum Essen ins Hotel „Alpenblick“. „Zwischenzeitlich gehe es bei den Tischgesprächen auch recht locker zu, nachdem es bei der ersten Veranstaltung noch ein bisschen steif war. Dies zeige, dass die Senioren sich richtig auf diese Veranstaltungen freuen“, sagte Anni Vogelbacher. Auch die Teilnehmer äußerten sich positiv zum Angebot der Nachbarschaftshilfe.

Gut besucht war der fünfte Mittagstisch des Nachbarschaftshilfevereins. | Bild: Stefan Pichler

So nahmen Helmut Jagusch mit seiner Frau Trude an allen bisherigen Veranstaltungen teil und es gefiel ihnen dabei immer. Die zwei Stunden seien stets sehr kurzweilig gewesen, denn man habe Gesprächspartner gehabt, die ihrer Altersgruppe angehörten. „Man ist hier unter sich und kann von früher erzählen“, lachte Helmut Jagusch. Auch Elisabeth Zimmermann aus Höchenschwand gefallen die Mittagstische. Sie nehme daran teil, weil sie dabei „unter die Leute komme“. In der Gemeinschaft mit den Senioren fühle sie sich sehr wohl, sie werde deshalb auch Mitglied im Nachbarschaftshilfeverein werden. Zimmermann lobte auch die Gastwirte, die sich bisher alle angestrengt hätten.