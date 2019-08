von Cornelia Liebwein

Mit dem Sommer kommt die Badesaison. Zug um Zug nutzen Martina Isele und etwa 40 weitere sportliche Badegäste beinahe täglich das vom Förderverein Waldfreibad geführte idyllisch liegende, beheizte Waldfreibad, um leistungsfähig zu bleiben. Der Sprung ins Wasser steht für sie ganz oben auf der Beliebtheitsliste der Fitnessangebote.

Das morgendliche Schwimmen ist für Martina Isele ein guter Start in den Tag oder am Abend der erholsame Abschluss nach einem langen Arbeitstag. Sie liebt das Wasser und die Bewegung darin. Heute ist es kalt. Die Außentemperatur ist auf sieben Grad gesunken, die Wassertemperatur beträgt 22 Grad. Für die 55-Jährige kein Hinderungsgrund ins wohltuende Nass zu steigen, aber die ersten Züge kosten sie schon Überwindung, erklärt sie. Ruhig atmet sie ein und aus, während sie kraftvoll ihre Bahnen zieht. Der treue Badegast ist selbst Fördervereinsmitglied und die Saisonkarte, die sie jedes Jahr kauft, eine beschlossene Sache.

Die Gelenke werden geschont

„Es ist doch herrlich, in die Fluten zu steigen“, freut sie sich. Weitere Gründe für das Bad sind für sie, dass das Schwimmen die Gelenke schont. Der Auftrieb des Wassers, betont sie, entlastet die Wirbelsäule sowie Hüft-, Knie-, und Fußgelenke und besonders das Rückenschwimmen tue ihr gut, um dauerhafte Verspannungen der Hals-, Schulter-, und Rückenmuskulatur zu lösen. Gehen die Temperaturen gegen Null, sei das etwas für Hartgesottene. Aber auch das mache ihr nichts aus.

Schwimmen bei jedem Wetter

„Wir schwimmen bei jedem Wetter, haben das Wasser auch schon bei Hagel durchpflügt. Nur, wenn es gewittert, da achtet Bademeister Olaf Döhring darauf, dass wir das Wasser verlassen“, erzählt Martina Isele. Für Hallenbäder kann sie sich nicht erwärmen, die seien ihr zu laut. Sobald für die Saison im Waldfreibad der Weg frei ist, macht sie sich dorthin auf, drei- bis viermal in der Woche. Wenn es möglich ist, sogar jeden Tag. Endet ihre Arbeitszeit im Schmidt‘s Markt in Häusern um 14.15 Uhr, setzt sie gleich nach der Arbeit den Blinker Richtung Bad. „Ich habe meine Badesachen immer im Auto, damit ich gerüstet bin“, verrät sie.

Viele Vorteile

Am Wochenende sieht man sie nicht im schmucken Bad, da ist sie mit ihrem Mann Willi auf dem Rad über Land unterwegs. An den anderen Tagen schwimmt sie zehn Bahnen in 45 Minuten hin und her. Das sind 1000 Meter. Vergnügt erklärt sie: „Beim Schwimmen werde ich nicht müde“. Das Schwimmen hat sie in der Schule in der siebten Klasse gelernt, verrät sie. Am hiesigen Bad gefalle ihr alles, die Lage und die Wettkampfgröße des Beckens, dass das Wasser beheizt ist, und, dass der Bademeister immer gut gelaunt und freundlich ist. Einmal, erzählt sie, hat sie ein älteres Ehepaar kennengelernt, das stets aus Freiburg in die Höhe fuhr, weil es sich in das vom Wald umgebene Freibad verliebt hat. „Das Bad muss erhalten bleiben“, wünscht sie sich.

Auch ein Weilheimer schätzt das Bad

So sieht es auch Roland Zipfel aus Weilheim. Der 70-Jährige kommt mit seinem Liegestuhl, wenn möglich, jeden Tag hierher. Er genießt das Schwimmen im angenehmen Wasser, die Liegewiese und die Gesellschaft. Schwimmen, so erzählt er, konnte er schon, bevor er in die Schule kam.

Schon 20 000 Badegäste

Als es so heiß war, erzählt Bademeister Olaf Döhring, wurde das Bad von 900 bis 1200 und mehr Badegästen täglich besucht. Nun habe der 20 000. Badegast die Tür passiert. Er bedankt sich bei den Helfern der DLRG-Ortsgruppe St. Blasien, die ihn unterstützen.

Hoffen auf weitere schöne Tage

Martina Isele hat sich inzwischen aufgemacht, um ihre Finalrunde zu schwimmen. Die Zeit, die sie eingeplant hat, ist um. Im Blick hat sie bereits den nächsten Tag, an dem sie wiederkommen wird. Olaf Döhring seinerseits hofft noch auf ein paar schöne, warme Badetage, die noch reichlich weitere Badegäste anlocken werden.