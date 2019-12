von Stefan Pichler

Hanni Ebner vom Büchereiteam bekam am Montag Besuch von den Schülern der vierten Klasse der Grundschule mit ihrer Lehrerin Christine Bratzel. Im Gepäck hatten die Schüler viele schön gestaltete Schuhkartons, die in den nächsten Wochen in der Bücherei ausgestellt werden.

Seit mehr als 15 Jahren besuchen die Schüler der Grundschule jeden zweiten Montag im Rahmen einer Kooperation die Bücherei, um sich Bücher auszuleihen. Der regelmäßige Besuch der Bücherei sei in das Unterrichtsprogramm aufgenommen worden, um bei den Schülern Leseanreize zu schaffen und sie zum Lesen zu motivieren. Dies sei über die Jahre auch ganz gut gelungen, sagte Christine Bratzel. So würden manche Kinder ein Buch an einem Nachmittag auslesen, andere bräuchten dafür mehrere Wochen.

Lobend sprach sich die Lehrerin über die Zusammenarbeit mit dem Bücherei-Team aus, auch der Bücherbestand an Kinder- und Jugendbüchern sei prima. Das Team sei immer darauf bedacht, genügend neue Jugendbücher anzuschaffen. Bei Neubestellungen würde oft der Rat der Schule eingeholt. Auch an die Kinder mit Migrationshintergrund werde gedacht, so gäbe es genügend Jugendbücher in englischer Sprache, lobte Christine Bratzel.

Schuhkarton zur Handlung gestalten

In der Vorweihnachtszeit durften die Kinder im Deutschunterricht das Buch vorstellen, das sie gerade lasen. Als Hausaufgabe sollten die Schüler passend zur Handlung einen Schuhkarton gestalten. So hatte Simon Amann (9) das Buch „Das magische Baumhaus –Abenteuer in der Ferne“ gelesen. Mit Hilfe des Baumhauses bereisen die Geschwister Anne und Philipp weit entfernte Länder. So werden sie in Japan von echten Ninja-Kämpfern willkommen geheißen, gemeinsam mit ihnen bahnen sie sich einen Weg durch wilde Flüsse, dichte Wälder und dunkle Höhlen. „In meinem Karton habe ich einen Ninja-Meister gebastelt der auf einer gewebten Matte sitzt“, beschreibt Simon seinen Karton.

Kian Hagenbucher hatte das Jugendbuch „An der Arche um 8“ gelesen. Darin geht es um drei Pinguine, die Sintflut und die Arche Noah. Da nur zwei Pinguine auf die Arche dürfen, wird der dritte Pinguin in einem Koffer auf die Arche geschmuggelt. Doch der Schwindel fliegt auf. Passend zu der Geschichte hatte Kian in seinem Karton zwei Pinguine und eine Arche gebastelt.

Ausstellung in der Bücherei

„Für uns war am Ende die Frage, was machen wir mit all den schön gestalteten Kartons. Eine Lösung des Problems gab es nach einem Gespräch mit dem Büchereiteam. Ich habe vorgeschlagen, die Kartons in der Bücherei auszustellen“, erzählte Hanni Ebner, die am Montag die Bücherei betreute. Im Gespräch zog sie ebenfalls ein positives Fazit zur bisherigen Zusammenarbeit mit der Schule und nannte dazu auch einige Zahlen. So hatten in diesem Jahr 2022 Kinder und Erwachsene die Bücherei besucht, die Hälfte davon seien Grundschüler gewesen. Die Bücherei habe sich darauf eingestellt. Etwa die Hälfte der 2800 Bücher seien Kinder- und Jugendbücher. Auch bei den Neubestellungen im Jahr 2019 liege darauf ein Schwerpunkt.