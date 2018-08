von Stefan Pichler

Die Damenfußballmannschaft der Spielgemeinschaft Höchenschwand/Häusern geht mit neuem Trainerteam und neuer Spielführerin in die Saison 2018/2019. Da die Mannschaft für das Großfeld zu wenig Spielerinnen hat, werden die Fußballerinnen zukünftig in der vom Verband neugeschaffenen 9er-Serie auf Kleinfeld spielen.

Lange Tradition

Der Damenfußball beim SV Höchenschwand hat eine lange Tradition. So spielte bereits in den 1960er Jahren die heutige Höchenschwander Narrenmutter Traudel Probst in einer Damenfußballmannschaft im Sportverein Höchenschwand. Über viele Jahre spielten die Höchenschwander Fußballerinnen mit unterschiedlichem Erfolg in den verschiedenen Klassen auf Klein- und Großfeld. Da mit den Jahren der Nachwuchs fehlte, ging der Sportverein Höchenschwand vor sechs Jahren eine Kooperation mit dem Nachbarverein aus Häusern ein. Diese Spielgemeinschaft war unter den beiden Trainern Manni Dobler und Udo Paasch sehr erfolgreich. So erspielte sich die Damenmannschaft in der Saison 2016/2017 sogar die Meisterschaft. Nach dem damit verbundenem Aufstieg in die Bezirksliga konnten sich die Fußballerinnen in der höheren Klasse aber nicht halten und stiegen nach einem Jahr wieder ab.

Auf gutem Niveau

„Die Mannschaften in der Bezirksliga spielen auf einem guten Niveau. Wir haben uns gut geschlagen, aber leider hat es für einen Verbleib in der Bezirksliga nicht gereicht. Auch bei einem Nichtabstieg hätten wir freiwillig wieder in der Kreisliga gespielt“, erzählt die neue Spielführerin Selina Paasch. Für die Fußballerinnen aus Höchenschwand und Häusern kam erschwerend hinzu, dass das bisherige Trainerteam aus persönlichen Gründen nicht mehr weitermachte.

Neue Spielführerin der B-Juniorinnen ist die 22-jährige Selina Paasch aus Höchenschwand. | Bild: Pichler, Stefan

So gibt es für die neue Saison einen kompletten Neuanfang. Zukünftig wird die Spielgemeinschaft von einem Trainerteam bestehend aus Michael Herr, Andreas und Julian Bernauer, alle aus Häusern, trainiert. Auch die bisherige Spielführerin Katharina Bernauer gab ihr Amt ab. Neue Spielführerin ist nun Selina Paasch. „Da auch in einigen anderen Vereinen im Kreisgebiet das Nachwuchsproblem besteht, hat der Verband eine neue 9er-Serie auf Kleinfeld geschaffen, damit auch Damenmannschaften mit weniger Spielerinnen weiter Fußball spielen können“, erzählt die neue Spielführerin.

Suche nach Spielerinnen ab 16 Jahren

Der Damenfußball in Höchenschwand und Häusern habe sich in den vergangenen Jahren ja gut entwickelt. So seien die Spielerinnen ehrgeizig, hätten eine gute Fitness und würden von den männlichen Kollegen absolut gleichberechtigt behandelt, ergänzt Selina Paasch. Nach wie vor sucht die Spielgemeinschaft neue Spielerinnen, denn bei dem kürzlich angebotenen Probetraining hatten sich keine neuen Fußballerinnen eingefunden. „Wir suchen Mädels ab 16 Jahren, die Lust haben in einem tollen Team-Fußball zu spielen“, sagt Selina Paasch.

Die Spielgemeinschaft Die Damenmannschaft der Spielgemeinschaft Höchenschwand/Häusern trainiert zwei Mal wöchentlich. Bis zum Start der Hinrunde immer montags und freitags, während der Hinrunde mittwochs- und freitags, von 19 bis 20.30 Uhr, auf dem Sportplatz in Höchenschwand. In der Rückrunde findet das Training zu diesen Zeiten auf dem Sportplatz in Häusern statt. Wer Lust hat in der Spielgemeinschaft mitzuspielen, kann sie bei der neuen Spielführerin unter Telefon 07755/91 94 59 melden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein