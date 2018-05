Höchenschwand Köstliche Kulturdifferenzen erleben die Zuschauer beim Theaterabend mit Döner, Durst und Dosenwurst

Die Laienspieler des gemischten Chors Amrigschwand blasen mit ihrem Theaterstück „Döner, Durst und Dosenwurst“ zum Angriff auf die Lachmuskeln der vielen Besucher in der Attlisberger Halle.

Die Lachmuskeln der Besucher wurden am Ostersonntag in der voll besetzten Halle Attlisberg bei der Premiere des Lustspiels in drei Akten „Döner, Durst und Dosenwurst“ kräftig strapaziert. Wie in jedem Jahr hatten die Laienspieler des gemischten Chors Amrigschwand unter der Regie von Gisela Fehrenbacher einen Schwank einstudiert.

Eine glückliche Hand bewies das Ensemble bei der Auswahl des Stücks, denn die Handlung war den Schauspielern wie auf den Leib geschrieben. „Uns haben die Probenabende der vergangenen sechs Wochen sehr viel Spaß gemacht“, erzählte Petra Brogle, die in dem Stück die Fleischereiverkäuferin Edeltraud gibt. Nach überstandener Krankheit ist in diesem Jahr auch wieder der langjährige Theater-Opa Manfred Fehrenbacher mit im Team. Er spielt einen Landwirt. Auch beim Bau des aufwendigen Bühnenbilds brachte Fehrenbacher sein handwerkliches Geschick mit ein. Zusammen mit Edgar Villinger verwandelte er die Bühne der Attlisberger Halle in einen Marktplatz mit Dönerladen. Die Werbeschilder der einzelnen Geschäfte gestaltete Schwiegersohn Boris Hak.

Zur Handlung: Am Marktplatz eröffnet der quirlige Erkan (Hans-Peter Vogelbacher) einen Dönerladen. Kritisch wird er von den dortigen Geschäftsleuten beäugt: der „Vollblut-Fleischereifachverkäuferin“ Edeltraud (Petra Brogle), der Friseurmeisterin Gitti (Linda Hak) und dem schrägen Joe (Frank Brogle) vom Tattoo- und Fitnessstudio. Erkan wirbelt die angestaubte Geschäftswelt gehörig durcheinander. Überaus skeptisch steht auch die streitbare Grundschulrektorin Gesine (Petra Dorfmeister) dem neuen Dönerladen gegenüber, denn Erkan erlaubt sich, die Grundschüler mit Döner zu beliefern.

Aber die Rektorin stößt nicht nur bei Erkan mit ihren penetranten Nörgeleien auf Ablehnung. Auch mit dem Landwirtsehepaar Häberle (Jutta Gramlich und Manfred Fehrenbacher), das eigentlich nur eine Frau für ihren altledigen Sohn August (Boris Hak) sucht, legt sie sich an. So ist es kein Wunder, dass sogar Polizist Edgar (Horst Ketterer), der sich nichts sehnlicher als den baldigen Ruhestand wünscht, genug von der Grundschulrektorin hat, die jeden anzeigt und ständig für Arbeit und Ärger sorgt. Anlässlich des Stadtfestes lädt Erkan alle in seinen neu eröffneten Laden ein. Die Party läuft allerdings aus dem Ruder.

Mehr soll hier nicht verraten werden, denn es sind noch zwei weitere Aufführungen am kommenden Freitag und Samstag, 6. und 7. April, jeweils um 20 Uhr, in der Attlisberger Halle geplant. Karten für die reservierten Plätze gibt es in der Touristinformation in Höchenschwand.