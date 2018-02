Höchenschwand Kinder zeigen bei der Kinderfasnet der Narrenzunft Tannenzäpfle ihr Showtalent

Bei der Kinderfasnet zeigen Kinder einstudierte Showtänze und spielen lustige Spiele.

Hoch her ging es bei der Kinderfasnet der Narrenzunft Tannenzäpfle Höchenschwand, denn alle Plätze im Kursaal waren voll belegt. Aus der Lautsprecheranlage schallten die aktuellen Fastnachtshits, dazwischen spielte aber auch die Zäpflemusik unter ihrem Dirigenten Markus Loos-Novak. Nicole Vogelbacher sorgte mit verschiedenen Spielen wie Eierlaufen, Sackhüpfen, Schnullerschnappen oder dem bekannten Luftballonspiel für die Unterhaltung der Kinder. Der Narrensamen freute sich über Berliner und kleine Preise. Wie in jedem Jahr nutzten auch diesmal verschiedene Tanzgruppen die Veranstaltung zur Aufführung einstudierter Showtänze. Nach einem dreistündigen Nonstopp-Programm ging es am Abend vergnügt nach Hause.