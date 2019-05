von Stefan Pichler

Der katholischen Frauengemeinschaft Höchenschwand gehören 130 Frauen aller Altersstufen und unterschiedlicher Lebenssituationen aus der Gemeinde an. Sie übernehmen für die Gemeinschaft ehrenamtlich eine Vielzahl von Aufgaben. Die Frauengemeinschaft zeichnet besonders eine hohe Spendenbereitschaft für die unterschiedlichsten sozialen Projekte aus.

Vorstand bei Wahlen bestätigt

Seit vielen Jahren wird der Verein von einem Vorstandsteam geleitet, dem derzeit Elli Kohlbrenner, Andrea Stemmer, Renate Heilig, Petra Hug, Mary Tröndle, Andrea Baumgartner, Annette und Sandra Schmidt und Beate Tasse angehören. Bei den von Präses Pfarrer Ivan Hoyanic in der jüngesten Hauptversammlung geleiteten Wahlen wurde das Team einstimmig bestätigt.

Auf Vorschlag von Elli Kohlbrenner, Sprecherin des Teams, wurde der Vorstand mit Tanja Risle aus Höchenschwand und Selina Baumgartner und Marlen Siebold aus Ellmenegg erweitert. „In der nächsten Zeit wollen sich einige von uns zurückziehen. Es freut mich deshalb, dass diese drei jungen Frauen, alles Neumitglieder, zukünftig in der Vorstandschaft mitarbeiten möchten“, sagte Elli Kohlbrenner. Tanja Risle übernimmt zusätzlich die Aufgaben einer Helferin im Haldenweg in Höchenschwand, da hier Ulla Möser aufhören will.

In das Vorstandstem neu gewählt wurden (von links) Marlen Siebold, Tanja Risle und Selina Baumgartner. | Bild: Stefan Pichler

Mitgliedsbeitrag erhöht

Als weitere Neumitglieder stellte Elli Kohlbrenner am Abend Adeline Kehr-Nejman und Andrea Kaiser aus Höchenschwand, Larissa Faller und Heiderose Werner aus Ellmenegg, Nadine Wiedensohler aus Unteralpfen sowie Jennifer Giudice aus Strittberg vor. Einstimmig befürworteten die Mitglieder die Erhöhung des Jahresbeitrag ab dem kommenden Jahr von 6 auf 10 Euro.

Ehrungen für verdiente Mitglieder

Die anstehenden Ehrungen nahm Elli Kohlbrenner gemeinsam mit Präses Pfarrer Ivan Hoyanic vor. So wurden Gisela Fehrenbacher, Käthe Huschens und Margrit Schachner für 35 Jahre, Jutta Fahrian für 30 Jahre, Elli Kohlbrenner für 25 Jahre, Anke Fischer für 20 Jahre und Andrea Baumgartner für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Weitere Ehrungen werden durch das Vorstandsteam nachgeholt. „Jeder von Euch hat in den vergangenen Jahren viel geleistet, die meisten haben auch in der Vorstandschaft mitgearbeitet. Dafür danke ich Euch allen herzlich“, sagte Elli Kohlbrenner.

Berichte aus dem Vorstand

Die Berichte von Elli Kohlbrenner und Andrea Baumgartner, die den Schriftführerbericht von Renate Heilig vortrug, spiegelten ein ereignisreiches Vereinsjahr wieder. Mit viel Engagement hatten sich die Frauen an zahlreichen kirchlichen und weltlichen Festen in der Gemeinde beteiligt, organisierten Wallfahrten nach Todtmoos und zur Lourdesgrotte nach Leuggern in der Schweiz oder bastelten und verkauften an Weihnachten Adventskränze.

Anstehende Termine

Auch im neuen Jahr gibt es für die katholische Frauengemeinschaft viel zu tun. Elli Kohlbrenner kündigte an, dass sich die Frauengemeinschaft wieder am diesjährigen Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde beteiligen wird.

Die katholische Frauengemeinschaft wurde 1981 gegründet und hat zurzeit 130 Mitglieder. Der Verein wird von einem Vorstandsteam geleitet. Informationen zum Verein gibt die Sprecherin der Vorstandschaft, Elli Kohlbrenner, Telefon 07755/83 31.