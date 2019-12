von Stefan Pichler

Insgesamt 40 Mannschaften hatten sich an dem zweitägigen Jugendfußball-Hallenturnier des Sportvereins Höchenschwand beteiligt. Als Schiedsrichter fungierten selbst ausgebildete Jugendschiedsrichter und Aktive des Vereins. An beiden Tagen boten die Kinder den vielen Zuschauern, darunter Eltern und Verwandte, spannende Fußballspiele. Gestartet wurde das Turnier am Samstagmorgen mit den Spielen der sogenannten „Bambini“ (Jahrgänge 2013 und jünger).

Zwölf Mannschaften gingen an den Start. Von der Turnierleitung war eine Spieldauer von sieben Minuten festgelegt worden. „Jede Mannschaft durfte vier Spiele bestreiten, wobei wir keine Wertung vorgenommen haben, denn der Spaß am Fußball sollte im Vordergrund stehen“, sagte Jugendleiter Christoph Töpfer zum Modus dieses Turniers. Am Ende freuten sich alle Kinder über eine schöne Medaille.

Die E-Junioren (Jahrgänge 2009/2010) waren dann am Nachmittag an der Reihe – acht Teams aus dem Verband Hochrhein sowie eine Mannschaft aus der Schweiz hatten sich angemeldet. Da die neun und zehn Jahre alten Kicker um den Turniersieg des 22. Hallenturniers in Höchenschwand spielten, wurden die einzelnen Mannschaften lautstark von den Trainern und Zuschauern angefeuert.

Die Spiele dauerten jeweils zehn Minuten. Nach der torreichen Vorrunde hatten sich die Fußballer aus Laufenburg, Brugg (Schweiz), Höchenschwand 1 und Weilheim für die beiden Halbfinalbegegnungen qualifiziert. Einen Kantersieg gab es für Laufenburg, sie gewannen ihr Spiel gegen den FC Brugg mit 9:0 Toren.

Eng war es dagegen in der zweiten Partie. Nach einer intensiv geführten Begegnung setzte sich schließlich Höchenschwand mit 4:3 Toren gegen Weilheim durch. Die beiden Sieger bestritten am Abend das Finale, das die Jugendfußballer aus Laufenburg relativ klar mit 3:0 Toren gewannen. Das kleine Finale zwischen dem FC Brugg und FC Weilheim war dagegen hart umkämpft und endete schließlich 1:0 für Weilheim.

Christoph Töpfer freute sich bei der Siegerehrung über den fairen Verlauf des E-Junioren-Turniers. Er lobte dabei das gute fußballerische Niveau der einzelnen Spiele. Die Mannschaften freuten sich über die Medaillen, Urkunden und Siegerpokale.

Am Sonntag trugen die F-Junioren (Jahrgänge 2011/2012) ihre Spiele aus. 20 Mannschaften hatten sich dafür angemeldet. Als Spielzeit wurde von der Turnierleitung acht Minuten pro Spiel festgelegt. Wie bei den „Bambini“ wurde auch hier keine Wertung vorgenommen. Die sieben und acht Jahre alten Fußballer hatten trotzdem ihren Spaß und boten den zahlreichen Zuschauern spannende Fußballspiele.

Das Turnier wurde erstmals 1996 ausgetragen und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die Veranstaltung hat deshalb schon längst einen festen Bestandteil im Jahresprogramm des Vereins.