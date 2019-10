von Stefan Pichler

Die Live-Tour „Immer wieder sonntags“ machte am vergangenen Samstag im „Dorf am Himmel“ Station. Rund 500 Gäste aus Waldshut, dem südbadischen Raum und der Schweiz waren von der unterhaltsamen, dreistündigen Bühnenshow von Moderator und Musiker Stefan Mross begeistert.

Mit der Erkennungsmelodie der Sendung „Immer wieder Sonntags“ startete Stefan Mroos, der seit 15 Jahren diese populäre Sendung aus dem Europapark in Rust moderiert, in den Nachmittag. Schon bei den ersten Takten dieser Melodie klatschte das Publikum im Rhythmus der Musik.

Immer wieder Sonntags Seit 2005 moderiert der Sänger, Musiker und Entertainer Stefan Mross die ARD-Unterhaltungssendung „Immer wieder Sonntags“. Große Erfolge feiert der Moderator auch bei den zahlreichen Tourneen der Sendung durch die Republik. So gab es 2016 und 2017 die bisher erfolgreichsten „Immer wieder sonntags unterwegs“-Tourneen mit insgesamt mehr als 140 Veranstaltungen in ganz Deutschland. Quelle: swr.de

Seine Gesangsqualitäten stellte der Entertainer bei den Schlagern „Rot, rot, rot sind die Rosen“, „Tulpen aus Amsterdam„ oder „Blau blüht der Enzian“ eindrucksvoll unter Beweis. Aber auch als unterhaltsamer Plauderer gefiel der Moderator bei seinen Ansagen mit einigen eingestreuten Witzen und Kalauern.

„Oeschs die Dritten“ sorgen für Stimmung

Für viel Stimmung und gute Laune sorgte danach die Schweizer Musikerfamilie „Oeschs die Dritten“. Die Sängerinnen Melanie und Anne-Marie brachten, unterstützt von den Familienmitgliedern Hans (Schweizer Örgeli), Kevin (Gitarre), Maik (Bassgitarre) und Urs (Akkordeon), Heimat- und Jodellieder aus der Schweiz zu gehör. Sie sangen aber auch deutsche Schlager, wie beispielsweise das von dem dänischen Duo, Jan und Kjeld, im Jahre 1959 bekannt gewordene „Banjo Boy“.

Die Schweizer Musikerfamilie „Oesch die Dritten“. | Bild: Stefan Pichler

Dem Publikum gefiel auch der Auftritt der Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, die mit Titeln wie „Eine Nacht mit Dir im Paradies“, „Ich wollte nie ein Engel sein“ und einigen Hits der Sängerin Andrea Jürgens auftrat. Viel Beifall gab es aber auch bei Liedern wie „Stark wie zwei“ oder „Ich bin geboren um dich zu lieben“, die Woitschack im Duett mit Stefan Mroos sang.

Der zweite Teil der Show wurde bestimmt vom Auftritt der „Paldauer“. Die Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum und ist in dieser Zeit mit über 500 Schlagern bekannt geworden. Bei dem rund 25-minütigem Gastspiel hielt es das Publikum nicht auf den Sitzen und so wurde im Rhythmus der Musik geklatscht und die bekanntesten Schlager lautstark mitgesungen.

Die Paldauer nach ihrem Auftritt im Kursaal. | Bild: Stefan Pichler

Das Sextett brachte gefiel mit einem Querschnitt ihrer bekanntesten Hits von „Tanz mit mir Corina“, über „Der erste Tag nach der Ewigkeit“, „Für mich da gibst nur Dich“ bis zu ihrer Erkennungsmelodie „Wär‘ ich noch 1,2,3000 Jahre am Leben“. Der Gitarrist Harry Muster überzeugte dabei als Solist auf der Bachtrompete mit dem Gefangenenchor aus Nabucco.

Mit weiteren Auftritten von „Oeschs die Dritten“, Stefan Mroos und Anna Carina Woitschack ging ein kurzweiliger Nachmittag mit der Titelmelodie der Fernsehsendung „Immer wieder Sonntags“ zu Ende.