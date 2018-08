Höchenschwand vor 8 Stunden

Im Sommer geht es für die Kinder in Höchenschwand hoch hinaus

Das Ferienprogramm für Kinder sorgt im Dorf am Himmel in den ersten drei Wochen der Sommerferien für viel Kurzweil. Fahrt in der Drehleiter der Feuerwehr kommt ebenso an, wie das französische Frühstück mit Sprachkurs.