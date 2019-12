von Cornelia Liebwein

Herr Dietsche, ist es wegen der Trockenheit bei Weihnachtsbäumen zu Engpässen gekommen?

Wir hatten auch in diesem Jahr wieder genügend Bäume zur Verfügung. Unsere Bäume werden von der Schwäbischen Alb geliefert, wo es anscheinend mehr geregnet hat als hier. Am schlimmsten sei es von der Trockenheit her im letzten Jahr wohl hier bei uns im Südschwarzwald gewesen, habe ich erfahren. Aber generell müssen die Bäume schon mehr als sonst bewässert werden, damit sie überleben.

Konnten Sie verkaufen, was da war?

Die Nachfrage war gut. Die Bäume, die nicht verkauft wurden, konnten wir zurückgeben. Früher, bei unseren damaligen Händlern aus der Region, konnten wir die übrig gebliebenen Bäume nicht zurückgeben und hatten somit Probleme, wenn nicht alle verkauft wurden.

Hochrhein So hält Ihr Weihnachtsbaum möglichst lange durch: Fünf Tipps vom Kauf bis hin zur Pflege Das könnte Sie auch interessieren

Worauf sollte man achten, wenn man einen Weihnachtsbaum kauft?

In erster Linie auf die Optik, ist er gerade gewachsen, sind die Nadeln frisch. Man sieht dem Baum an, ob er gesund ist. Ist er schon beim Kauf zu trocken, wird er das in der Regel nicht mehr aufholen. Unser Händler schlägt sie in der Regel am Vortag, vernetzt sie und bringt sie frisch zu uns. Auch wenn der Baum dann im Wohnzimmer steht, braucht er Wasser, um länger zu halten.

Welche Bäume wurden bevorzugt?

Ich habe nur noch Nordmannstannen im Angebot. Sie sind die gefragtesten Weihnachtsbäume und zeichnen sich durch einen gleichmäßigen Wuchs sowie weiche Nadeln in sattem Grün mit besonders langer Festigkeit aus. Hat der Käufer den Vergleich zur Fichte, entscheidet er sich meist für die Tanne. Anfangs hatte ich immer etwa fünf Fichten im Angebot, aufgrund der geringen Nachfrage habe ich diese jedoch ausgehen lassen. Die Blaufichte sticht zwar mit ihren kräftigen grünen bis stahlblauen Nadeln hervor und verfügt über einen angenehmen Duft, sticht aber auch, wenn man sie anfasst. Dieser Baum ist sozusagen kindersicher, da Kinder diesen Baum grundsätzlich nur einmal anfassen.

Ist ein Ökosiegel ein Muss bei Weihnachtsbäumen?

Bei Bäumen, die ökologisch, also ohne den Einsatz von Chemie herangewachsen sind, wurden keine Pestizide verwendet. Sie brauchen deshalb während des Wachstums grundsätzlich mehr Pflege als andere Bäume. Weihnachtsbaumproduzenten, die Bioweihnachtsbäume heranziehen, nutzen teilweise eine spezielle Schafrasse, die das Gras um die Bäume abfrisst und deren Kot als Dünger. Bekommt man eine Nordmannstanne für 20 bis circa 24 Euro pro Meter, manche verlangen mehr, manche weniger, muss man bei einem Biobaum circa vier Euro mehr pro Meter rechnen.

Ist ein Tannenbaum im Topf eine Alternative?

Bei Christbäumen im Topf handelt es sich eher um kleinere Bäume. Man sollte hier auch beachten, dass die Wurzeln eines Baumes in der Natur mehr oder weniger die gleichen Ausmaße (Breite) haben wie seine Äste. Wenn man nun die Topfgröße der Weihnachtsbäume ansieht, dann haben die Wurzeln nicht den Platz, den sie eigentlich benötigen. Diese Bäume halten sicherlich über Weihnachten, ob sie allerdings überleben, wenn man sie danach im Garten oder Wald einpflanzt, möchte ich eher bezweifeln.