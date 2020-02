von Cornelia Liebwein

Seit neun Generationen gehört der „Käppelehof“ in Tiefenhäusern 8 der Familie Vogelbacher. Durch seine Großeltern, seinen Vater Siegfried und Onkel Hans-Otto ist auch der 27-jährige Robin Vogelbacher damit und mit der Landwirtschaft tief verwurzelt. Im April 2018 hatte er den Bauernhof übernommen, zählen kann er aber auch weiterhin auf die Unterstützung seines Onkels, den bisherigen Hofinhaber Hans-Otto Vogelbacher, sowie auf die seiner Freundin Sarah (24).

Robin Vogelbacher hat Agrarwirtschaft studiert, seine Freundin Sarah Pferdewirtschaft. Beide haben den Hochschulabschluss „Bachelor of Science“. Bauer zu sein, bedeutet auch heute noch harte Arbeit und wenig Freizeit. Dennoch sagt Robin Vogelbacher begeistert: Man ist in der Natur, die Arbeit ist abwechslungsreich und man ist selbständig. Der Verzweiflung nahe war der junge Landwirt, als der Teil des Hofes, in dem 31 Tiere mit Kühen und Kälbern im vorigen Jahr in Flammen aufging – nur eine Kuh überlebte.

Neues Standbein mit Hennen

„Wie es jetzt genau weitergeht, kann ich noch nicht sagen, ob mit Milchvieh oder Mutter Kuhherde ist noch unklar“, berichtet er. Nach dem Großbrand hat er sich als zweites Betriebsstandbein ein Hühnermobil mit Hennen angeschafft, ein weiteres sei geplant. Inzwischen verkaufen er und seine Freundin die Freilandeier in einem schnuckeligen Automatenhäuschen direkt am Hof. Bald sollen auch gekochte und gefärbte Eier sowie Nudeln im Angebot sein.

In mobilen Ställen sind die Hühner des Käppelehofes untergebracht. | Bild: Cornelia Liebwein

Alpakas als „Bodyguards“

350 Hennen, alle hübsch und adrett in ihrem braunen Federkleid, tummeln sich jetzt auf dem Hof. „Die kleine Herdengröße hat uns gut gefallen, es ist eine schöne Größe, um mit Legehennen anzufangen“, sagt Vogelbacher. Das Gelände ist von einem Elektrozaun umgeben, aber Hühnerhöfe sind eine gedeckte Tafel für Räuber wie Füchse oder Greifvögel. Um diese in Schach zu halten, unterstreicht der Jungbauer, übernehmen zwei Alpakas den Job als Bodyguards – sie spucken, treten oder beißen, wenn nötig.

Aber auch auf andere Vierbeiner, die knapp über dem Boden streifen, sind die kleinen, flauschigen Verwandten der Lamas nicht gut zu sprechen: „Meine Hunde Lina, Norbert und Catchy gehen nicht mehr hin, sie haben sehr schnell gelernt, dass Alpakas nur von weitem schön sind“, verrät Sarah. Bei einem großen, nach oben hin offenen, Auslauf, haben Greifvögel ein leichtes Spiel. Wo natürliche Deckung fehlt, müssen künstliche Unterstände geschaffen werden, wissen Robin Vogelbacher und seine Freundin.

Deshalb haben die jungen Landwirte als Verstecke gegen Feinde auch noch mit verschiedenen mobilen Unterständen ein wahres Hühnerauslaufparadies geschaffen. Er habe sich vorgenommen, artgerechte Tierhaltung und Landwirtschaft aufzubauen, fährt Robin Vogelbacher fort. „Für den mobilen Stall habe ich mich entschieden, weil er extreme Vorteile bringt“. „Hühnerhaltung heißt 365 Tage Arbeit im Jahr, zwei Stunden täglich, und das im Regelbetrieb“, betont er. Das gut ausgestattete Mobil muss wöchentlich gemistet, regelmäßig mit Picksteinen und Beschäftigungsmaterial versorgt und die Eier entnommen werden. Zudem werden die Tiere Sommer wie Winter zugefüttert.

Ein mobiler Hühnerstall

Darüber hinaus muss der Stall immer wieder umgesetzt werden. Die Hühner wandern im mobilen Hühnerstall über die Flächen des Betriebes. Bevor es matschig wird oder das Federvieh um den Stall herum kein Gras mehr findet, bringt ein Traktor die gesamte Konstruktion an einen anderen Ort, spätestens alle zwei Wochen.

Wer sich trotz des Arbeitsaufwandes für die mobile Lösung entscheidet, profitiert von vielen Vorteilen, sagt der Landwirt. So könnten sich die Fläche um den Stall herum, die durch das intensive Scharren und Picken der Hühner stark beansprucht werden, wieder regenerieren, sobald die Hühner weitergezogen sind. Doch ist es möglich, eine reine Hennengruppe zu halten, in der die Hühner sich auch ohne Hahn wohlfühlen? Das Begleiten der Damen zum Nest und davor Wachestehen bei der Eiablage entfällt, vom Balz- und Werbungsverhalten ganz zu schweigen. „Die Mädels legen auch ohne Hahn brav ihre Eier und führen durchaus ein glückliches, sorgloses Leben“, bestätigt der Jungbauer.