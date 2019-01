von Stefan Pichler

Ihren neuen Bürgermeister oder die Bürgermeisterin werden die Höchenschwander Wähler am Sonntag, 22. September, bestimmen. Der Gemeinderat hat den Wahltermin am Montag beschlossen. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat in der Sitzung auch die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 26. Mai.

Im Zusammenhang mit der Wahl des Bürgermeisters schlug Stefan Dorfmeister dem Gemeinderat folgende Termine vor, die der Rat akzeptierte: Die offizielle Vorstellung der Kandidaten soll am Freitag, 13. September stattfinden, die Bürgermeisterwahl soll am Sonntag, 22. September stattfinden, die vielleicht notwendige Neuwahl (zweiter Wahlgang) am Sonntag, 6. Oktober. Amtsantritt für den neugewählten Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ist für den 1. November vorgesehen.

Mitglieder für Kommunalwahlausschuss

Als Mitglieder für den Kommunalwahlausschuss schlug die Gemeindeverwaltung Bürgermeister Stefan Dorfmeister als Vorsitzenden, Christian Schlachter (Stellvertreter), Walter Schäuble und Marc Benz (Beisitzer), Andreas Ebi und Arno Wagner (stellvertretende Beisitzer) sowie Manuel Schäuble (Schriftführer) vor. Der Gemeindewahlausschuss tritt zur Prüfung und Zulassung der eingegangenen Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahl voraussichtlich erstmals am Montag, 1. April, um 18 Uhr zusammen. Bürgermeister Dorfmeister bat die Vorsitzenden der im Gemeinderat vertretenen Parteien auf den Termin, Donnerstag, 28. März, 18 Uhr, als letzte Möglichkeit für die Einreichung der Wahllisten, zu achten.

Neu bestellt wurden in der Sitzung für vier Jahre die Mitglieder des Gutachterausschusses, da die Amtszeit des aktuellen Ausschusses am Donnerstag endete. Für die Neubesetzung schlug die Verwaltung Christian Schlachter (Vorsitzender), Michael Schmidt (stellvertretender Vorsitzender), Irene Wagner (Gutachterin), Manuel Schäuble (Gutachter), Erwin Matthias (Gutachter Finanzbehörde) und Uwe Jansen (stellvertretender Gutachter Finanzbehörde) vor.

Mehrheitlich stimmte der Gemeinderat für die Bauvoranfrage der Bimo Verwaltungs-GmbH für den Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Professor-Wurm-Straße. Dort soll ein Gebäude mit 13 Wohnungen entstehen. Der Rat genehmigte einstimmig den Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienhauses im Mattenweg in Höchenschwand.