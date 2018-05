Höchenschwand Höchenschwand feiert ein tolles und nachdenkliches Fest mit Freunden aus Frankreich

Jumelage mit Arradon in der Bretagne besteht seit 30 Jahren. Redner bei Festabend im Kursaal nutzen die Gelegenheit, um an die Gründerväter der Gemeindepartnerschaft, Francois Jarlègan und Werner Rautenberg, zu erinnern.

Seit 30 Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen Höchenschwand und der französischen Gemeinde Arradon am Golf von Morbihan in der Bretagne. Ins Leben gerufen haben diese Verschwisterung die damaligen Bürgermeister von Höchenschwand, Werner Rautenberg, heutiger Ehrenbürger, und sein französischer Amtskollege Francois Jarlègan.

In diesen drei Jahrzehnten hat sich eine lebendige Partnerschaft und eine tiefverwurzelte deutsch-französische Freundschaft entwickelt. Am vergangenen Freitag wurde der runde Geburtstag mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael und einem Festabend im Kursaal gebührend gefeiert.

Dorfmeister lobt Gründerväter

In seiner Festansprache erinnerte Höchenschwands Bürgermeister Stefan Dorfmeister an den großen persönlichen Einsatz von Werner Rautenberg und Francois Jarlégan, die durch ihr Engagement die Gemeindepartnerschaft vorangebracht und begleitet hätten. "Die positive Entwicklung der vergangenen 30 Jahre ist auch ihr Verdienst", betonte Dorfmeister.

Der französische Bürgermeister Antonie Mercier hob das Entstehen enger Freundschaften durch die Arbeit der jeweiligen Komitee-Vorsitzenden hervor, beginnend mit Ute Preuss aus Höchenschwand und Bernard Chevalier aus Arradon bis zu Nicole Heilmeier und Denise Cloerec. Mercier schlug in seinem Grußwort auch einen Bogen zur europäischen Politik.

In den vergangenen 50 Jahren hätten es Deutsche und Franzosen verstanden, dass sie sich gegenseitig brauchen. Das Gebilde Europa erfordere eine starke Achse zwischen Deutschland und Frankreich.

Erinnernungen an das Jahr 1988

Denise Cloerec schilderte in ihrem Grußwort die Eindrücke ihres ersten Besuches in Höchenschwand, als sie im Jahre 1988 eine Fußballmannschaft aus Arradon begleitet hatte. "Diese Begegnung und die gemeinsamen Momente mit den Jugendlichen haben meine Verbundenheit mit dieser Gemeinde markiert. Daraus sind schöne Freundschaften entstanden", sagte Cloerec.

Sie dankte Nicole Heilmeier und den Teams beider Komitees für deren Arbeit in den vergangenen sechs Jahren. Es sei gelungen, ein wertvolles Band der Freundschaft aufzubauen, lobte Cloerec.

Große Bedeutung für Europa

Werner Rautenberg erinnerte in seinem Grußwort an die gewaltigen Veränderungen der Weltgeschichte in den vergangen 30 Jahren. 1988 habe es noch zwei deutsche Staaten gegeben, keiner glaubte an die Wiedervereinigung und drei Jahre später nahmen Jugendliche aus der DDR am Schüleraustausch zwischen Höchenschwand und Arradon teil.

Auch er betonte die große Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft für Europa. Der französische Präsident Jaques Chirac habe es im Jahre 2000 so ausgedrückt: "Deutsche und Franzosen haben für sich selbst und in den Augen Europas eine historische Verantwortung."

Einer der diese historische Verantwortung gespürt habe, wäre sein väterlicher Freund, der unvergessene Bürgermeister Francois Jarlégan gewesen, der zum Ende des furchtbaren Ersten Weltkrieges geboren wurde und als 22-jährige erlebte, wie Hitler Frankreich überfallen hatte. Viele Männer dieser Generation hatten ein Ziel: So etwas darf sich nie mehr wiederholen und so sei die großartige deutsch-französische Freundschaft entstanden.

Vereine gestalten buntes Programm

Nicole Heilmeier betonte die Notwendigkeit der Arbeit der Partnerschaftsvereine mit Frankreich auch in der heutigen Zeit. Vor 55 Jahren wurde zwar die deutsch-französische Freundschaft auf politischer Ebene beschlossen, aber gelebt, erlebt und am Leben gehalten werde sie von allen, die heute hier sind, von den Bürgern aus Arradon und Höchenschwand. Die Trachtenkapelle Höchenschwand, die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern, der Chor Amrigschwand und die bretonische Folkloregruppe "Chal Ha Dichal" gestalteten den unterhaltsamen Teil des Festabends.