von Stefan Pichler

Unter dem Motto "Senioren für Senioren" unterstützte Brigitte Kaiser aus Höchenschwand bereits zum vierten Mal in der Vorweihnachtszeit bedürftige ältere Menschen in der Ukraine. So rief sie auch im vergangenen Dezember dazu auf, Senioren in der Ukraine mit Sach- oder Geldspenden in einem Gegenwert von 15 bis 20 eine Freude zu machen. Die Resonanz war sehr gut, denn nicht nur aus Höchenschwand sondern auch aus den Gemeinden Remetschwiel, Brunnadern, Dogern, Albbruck und der Stadt St. Blasien kamen Spenden. "Ich konnte insgesamt 50 Päckchen mit Lebensmittel wie Kaffee, Butterfett, Nudeln, Konserven aber auch Kekse füllen und an den Samariterladen in Bernau übergeben, der den weiteren Transport in die Ukraine organisierte", erinnerte sich Brigitte Kaiser. Rechtzeitig zum Weihnachtsfest, das in der Ukraine erst am 7. Januar gefeiert wird, kamen die Geschenke in Tscherkassy rund 160 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew an, wo sie auf die verschiedenen Stationen im Land verteilt worden sind. Erst kürzlich freute sich Brigitte Kaiser sich über ein paar Fotos aus der Ukraine, die sie von Elisabeth Kaiser vom Samariterladen aus Bernau erhalten hatte. Auch in diesem Jahr will Brigitte Kaiser die Arbeit des Samariterladens für die Ukraine wieder unterstützen.