Höchenschwand Haus für zehn Familien in Höchenschwand

Der Gemeinderat Höchenschwand ebnet den Weg für ein Bauprojekt.

Mit der Änderung des Teilbebauungsplanes „Auf der Halde“ im Ortsteil Höchenschwand befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Dabei ging es um ein Grundstück. Architekt Adrian Birkenmeier und Ernst Kaiser vom gleichnamigen Planungsbüro in Waldshut-Tiengen stellten in der Sitzung das Bauvorhaben vor. So soll auf dem Grundstück ein Wohngebäude mit zehn Wohnungen, zehn Garagen entstehen. Außerdem sollen zehn Stellplätze angelegt werden. Mit verschiedenen Schnitten und Ansichten stellte der Architekt das Gebäude vor, das sich durch die Hanglagenbebauung in die Bebauung der Umgebung einfügen soll. Ernst Kaiser unterstrich, dass für das Bauvorhaben nur wenige Änderungen an dem bestehenden Bebauungsplan notwendig waren. Er nannte textliche Vorgaben zur Größe der überbaubaren Grundstückfläche, zur First- und Traufhöhe des Gebäudes, zur Montage von Solaranlagen, der Regenbewirtschaftung und der Bepflanzung.

Bürgermeister Stefan Dorfmeister ergänzte, dass bereits im Vorfeld Gespräche mit den Anliegern geführt wurden, so dass davon auszugehen sei, dass es beim Bauantrag keine Einsprüche gäbe. „Wir sind als Gemeinde immer froh, wenn in Höchenschwand neue Wohnungen gebaut werden“, unterstrich der Dorfmeister. Der Gemeinderat befürwortete einstimmig die Aufstellung des Teilbebauungsplanes „Auf der Hale“ als B-Plan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren sowie die Offenlage und Beteiligung der Gemeinden und Anlieger.

Der Bürgermeister informierte, dass die Gemeinde ein Grundstück im Haldenweg erworben habe, das nun verkauft werde. Es hätten sich 14 Bewerber gemeldet. In nicht öffentlicher Sitzung habe der Gemeinderat entschieden, dass Teile des Grundstückes an die Anrainer zur Vergrößerung derer Grundstücke verkauft werden.

Das zentrale Grundstück werde an einen örtlichen Bauunternehmer verkauft. „Wir wollen hier keine Bebauung durch ein Einfamilienhaus, sondern ein Mehrfamilienhaus“, erläuterte Dorfmeister. Die nicht zum Zuge gekommenen Bewerber seien auf die neuen Bauplätze im Neubaugebiet „In der Bündt“ hingewiesen worden.

Zum 18. Juni wird Lena Vieting in der Kindertagesstätte Höchenschwand als Ersatz für Elisabeth Popiolek angestellt, die in den Ruhestand geht. Zusätzlich wird Christina Elmerfeldt ihre Tätigkeit in der Schülerbetreuung nur noch zu 20 Prozent ausüben. Mit der restlichen Arbeitszeit (80 Prozent) verstärkt auch sie das Personal in der Kindertagesstätte.