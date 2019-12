von Stefan Pichler

Gute Nachrichten für die Bürger gibt es aus der letzten Gemeinderatsitzung des Jahres 2019 vom vergangenen Montag. Die Neukalkulationen des Wasser- und Abwasserpreises bis zum Jahre 2021 ergaben, dass die Gebühren nicht erhöht werden müssen. Somit liegt der Wasserpreis in der Gemeinde seit 2016 unverändert bei 2,20 Euro je Kubikmeter Frischwasser, 2,80 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser und 0,30 Euro je Quadratmeter bebaute und befestigte Fläche. Dunkle Wolken werden aber nach diesem Berechnungszeitraum sichtbar werden, denn nach Beendigung der Baumaßnahmen zur Erweiterung der Kläranlage in Heppenschwand machen die Abschreibungen für die Investitionen von 3,9 Millionen Euro eine Erhöhung der Gebühren notwendig.

Gemeinderechner Michael Herr erläuterte dem Gemeinderat die von der Firma Schmidt und Häuser durchgeführte Gebührenkalkulationen. Alle zwei Jahre gäbe die Gemeinde die Neukalkulation in Auftrag, denn die Gebühren für die Wasserversorgung müssten nach den rechtlichen Bestimmungen kostendeckend sein. Da die tatsächlichen Zahlen von den Kostenschätzungen immer abweichen, ergäbe sich zwangsläufig über einen längeren Zeitraum eine Über- und Unterdeckung, so auch dieses Mal. Diese müssten aber auf Grund der rechtlichen Vorgaben bei der Neukalkulation ausgeglichen werden, sagte der Rechner. Änderungen ergaben sich bei der Neukalkulation der Zählergrundgebühren. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat die Neukalkulation der Gebühren.

Hauptamtsleiter Manuel Schäuble gab einen Überblick über die laufenden Arbeiten zur Erweiterung der Kläranlage Heppenschwand. So seien in einem ersten Bauabschnitt das Puffer- und Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage realisiert worden. Die Drosseleinrichtungen sowie das Becken seien bereits in Betrieb und würden wesentlich zur Reduzierung der Verunreinigungen im Vorfluter „Aubach“ beitragen. Für den Neubau des Beckens müsse der bestehende Schlammstapelbehälter bereits zu Beginn der Maßnahme abgebrochen werden, aus diesem Grund sei die Überschussschlammentwässerung während der Umbauphase direkt über die Kläranlage Höchenschwand abzuwickeln. Neu ausgeschrieben wurden die Erd-, Rohrverlegungs- und Stahlbetonarbeiten für das Kombibecken sowie die Abbrucharbeiten für den bestehenden Stapelbehälter. Schäuble bedauerte, dass lediglich zwei Angebote für die beiden Lose abgegeben wurden und führte dies auf die gute Baukonjunktur zurück. Die Gemeinde stimmte dem Vergabevorschlag der Gemeinde einstimmig zu. So werden die Erd- und Rohrverlegungsarbeiten von der Firma Daniel Stoll aus Todtmoos zum Preis von 587.149,64 Euro durchgeführt. Die Stahlbetonarbeiten gingen für 791.941,67 Euro an die Firma Gugelberger aus Rickenbach-Hottingen.

Insgesamt wurden für die Arbeiten, die in drei Bauabschnitten durchgeführt werden und bis 2022 fertig gestellt werden sollen, Investitionen von 3,9 Millionen Euro veranschlagt. Nach Abzug der Zuschüsse von 1,5 Millionen Euro verbleibt für die Gemeinde ein Eigenanteil von 2,38 Millionen Euro.

Der Gemeinderat stimmt dem Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 274.310 Euro an der Firma „ED Kommunal GmbH“ durch die Gemeinde Höchenschwand zu. Ein Beauftragter der Firma hatte in einer nichtöffentlichen Sitzung über das Beteiligungsprogramm des Energiedienstes informiert und dabei eine Dividende in Höhe von 3,69 Prozent in Aussicht gestellt. Der Gemeinderat beauftragt die Gemeinde den Anteilskauf rückwirkend zum 1. Januar 2019 abzuwickeln und den Kaufvertrag zu beurkunden. „Damit steht der Gemeinde schon dieses Jahr eine Dividende zu“, freut sich Bürgermeister Sebastian Stiegeler.

Minus im Forst

Erstmals mit einem Minus verabschiedete sich Revierförster Becker nach 27 Jahren von seinen Aufgaben der Betreuung des Kommunal- und Privatwaldes in Höchenschwand. Der von ihm in der Sitzung vorgestellte „Bewirtschaftungsplan – Verwaltungshaushalt“ geht von einem Einschlag von 351 Festmeter und einem Erlös von 11.725 Euro aus. Aufgrund der Übersättigung des Holzmarktes durch den Schadholzanfall über den Borkenkäfer ergibt sich nach Abzug der Kosten für den Waldschutz und den Verwaltungskosten ein Verlust von 3.683 Euro. Die Gemeinde Höchenschwand sei aber trotzdem mit einem blauen Auge davongekommen, sagte in der Diskussion der scheidende Revierförster. In der Sitzung stellte sich die Nachfolgerin Elena Kummer vor.