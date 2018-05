Höchenschwand Grund zum Feiern: Der Partnerschaftsverein Arradon-Höchenschwand besteht seit 30 Jahren

Der Partnerschaftsverein Arradon-Höchenschwand besteht seit 30 Jahren. Dieses Ereignis soll vom 10. Mai bis 12. Mai gebührend gefeiert werden. Höchenschwand erwartet zu den Feierlichkeiten Gäste aus der französischen Partnergemeinde.

Der Partnerschaftsverein Arradon-Höchenschwand besteht seit 30 Jahren. Dieses Ereignis soll vom Donnerstag, 10. Mai bis Samstag, 12. Mai gebührend gefeiert werden. Höhepunkt ist ein Festabend mit Musik und Tanz im Kursaal des „Haus des Gastes“ am Freitag, 11. Mai, 20 Uhr, an dem verschiedene Höchenschwander Vereine, aber auch bretonische Musik- und Tanzgruppen mitwirken werden.

Seit mehr als einem Jahr gab es intensive Gespräche zwischen den Vorsitzenden der Partnerschaftskomitees aus Arradon am Golf von Morbihan, Denise Cloerec und Nicole Heilmeier aus Höchenschwand über die Art und Weise, wie dieser Geburtstag gefeiert werden sollte. In das Programm eingebunden ist auch die gemeinsame Sitzung beider Partnerschaftskomitees, die im turnusmäßigen Wechsel einmal jährlich in Arradon oder Höchenschwand durchgeführt wird.

Das Interesse aus Frankreich war sehr groß, denn rund 70 französische Gäste werden am kommenden Wochenende im „Dorf am Himmel“ erwartet, darunter auch der Bürgermeister der französischen Partnergemeinde Antoine Mercier. Die Anreise ist für Donnerstag, 10. Mai, geplant. Um 11 Uhr will Nicole Heilmeier mit ihrem Vorstandsteam die Gäste mit einem Frühstück im Höchenschwander Seminarcenter begrüßen. „Ein Großteil wird mit dem Bus anreisen, einige werden aber auch mit dem Zug, dem Auto oder mit dem Reisemobil nach Höchenschwand kommen“, sagte Nicole Heilmeier. Der Donnerstag klingt mit einer kleinen Vatertags-Wanderung zum Loipenhaus aus.

Am Freitag, 11. Mai, besteht für die Gäste aus Arradon den ganzen Tag Gelegenheit, bei verschiedenen Aktivitäten den Schwarzwald und die Region St. Blasien kennenzulernen. Am 19 Uhr beginnt das Jubiläumsprogramm mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael in Höchenschwand. Es schließt sich der Festabend im Kursaal an.

Am Festprogramm wirken die Trachtenkapelle Höchenschwand, die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern, das Amrigschwander Chörle und die bretonische Musik- und Tanzgruppe „Chal a Dichal“ mit. Am Samstagmorgen beginnt um 10 Uhr die gemeinsame Komiteesitzung, an der auch Bürgermeister Stefan Dorfmeister, die Höchenschwander Gemeinderäte und Antoine Mercier teilnehmen werden. Anschließend lädt Bürgermeister Stefan Dorfmeister in das neue Rathaus zu einem Empfang. Der Tag klingt mit verschiedenen Aktivitäten um 19 Uhr mit einem Schwarzwälder Abend mit Vesper beim Hotel „Adenia“ aus. Um 8 Uhr am Sonntag ist die Rückreise nach Arradon geplant.