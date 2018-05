Höchenschwand Geschichte fesselt ihn: Max Kefer ist mit 21 Jahren Einungsmeister der Grafschaft Hauenstein

Der 21-jähriger Max Kefer ist neuer Einungsmeister der Grafschaft Hauenstein. Sein Interesse an der regionalen Gesichte wurde von seinem Vorgänger, Altbürgermeister Werner Rautenberg, gewählt. Warum sich der 21-Jährige für die Wahrung der Heimatgeschichte interessiert und was ein Einungsmeister macht, erfahren Sie hier.

Kürzlich wurde der 21-jährige Bankkaufmann Max Kefer aus Höchenschwand bei der turnusmäßigen Einungsmeisterversammlung des Vereins zur Förderung und Erhaltung der historischen Einungsmeisterversammlung der Grafschaft Hauenstein in Dogern zum Nachfolger des Höchenschwander Einungsmeisters, Altbürgermeister Werner Rautenberg, gewählt.

Interesse an der Geschichte seit der Grundschule

Er habe sich schon während seiner Grundschulzeit für Geschichte interessiert, deshalb habe er auch 2013 bei der Projektprüfung zum Realschulabschluss das Thema „Der Schwarzwald im Wandel“ gewählt und hier die geschichtlichen Hintergründe bearbeitet, erzählt Max Kefer. In diese Zeit sei auch ein Vortrag von Werner Rautenberg über die Grafschaft Hauenstein gefallen, den er besucht habe.

Politische Errungenschaften der Grafschaft Hauenstein

Er sei gleich gefesselt gewesen, als er von den politischen Errungenschaften der Menschen in der damaligen Zeit erfahren habe. „Wenn man bedenkt, dass zu dieser Zeit die Menschen in anderen Regionen geknechtet und ausgebeutet worden sind, gab es mit der Selbstverwaltung in der Grafschaft Hauenstein so etwas wie demokratische Strukturen. Beispielsweise konnten die Einungsmeister in ihrem Bereich eigenverantwortlich Steuern eintreiben, übten in einigen Orten die ‚niedere Gerichtsbarkeit’ aus oder waren im Parlament in Freiburg vertreten“, nennt Kefer einige Vorteile.

Einblick in die Geschichte Hauensteins

Werner Rautenberg habe es toll gefunden, dass er sich für die historischen Hintergründe der Grafschaft Hauenstein interessierte und habe ihn deshalb in der Folge öfter zu den Versammlungen und Veranstaltungen der Einungsmeister im ganzen Hauensteiner Land mitgenommen. So habe er mehr und mehr Einblicke in die Geschichte der Hauensteiner und die Arbeit des Vereins erhalten. Auf Vorschlag von Werner Rautenberg sei er dann bei der Herbstversammlung der Einungsmeister im vergangenen Jahr zu dessen Stellvertreter in der Einung Höchenschwand gewählt worden.

Treffen mit Baron und Markgraf

Neben dieser Wahl war die Einweihungsfeier zur Enthüllung eines Gemäldes an der Gebäudefassade des Gasthofs „Kranz“ in Dogern am 15. Juli 2017 ein weiteres, besonderes Ereignis für Max Kefer. Das Wandbild zeigt den Besuch des Habsburger Kaisers Josef II. im Jahr 1777 in Dogern. Es wurde im Auftrag der Einungsversammlung von Ernst Baumgartner aus Todtmoos entworfen und angebracht. Zur Einweihungsfeier konnte Alt-Einungsmeister Heinrich Dold viele Gäste aus der Politik und dem europäischen Hochadel, darunter Baronin und Baron von Wessenberg und Markgraf Max von Baden mit Frau begrüßen, die Kefer dabei kennengelernt hatte.

Max Kefer will die Traditionen bekannt machen

Als neuer Einungsmeister von Höchenschwand will Max Kefer die Geschichte und Traditionen des Hauensteiner Landes im „Dorf am Himmel“ mehr bekannt machen. Als positives Beispiel dafür nennt Max Kefer den Ort Görwihl. Als einer der acht Einungsmeister will Max Kefer tatkräftig im Verein mitarbeiten. Nachdem sie bereits ein Buch über die Grafschaft Hauenstein und ein weiteres über die Einung Birndorf mit der Geschichte der Salpeterer herausgebracht hatten, werde nun an einem dritten Buch über die historischen Gaststätten und Mühlen im Hauensteiner Land gearbeitet.

Die Einungen Zur ehemaligen Grafschaft Hauenstein gehörten die Einungen Görwihl, Rickenbach, Murg, Hochsal, Wolpadingen, Höchenschwand, Birndorf und Dogern. In Dogern wurde durch Mitglieder des Vereins zur Förderung und Erhaltung der historischen Einungsmeisterversammlung der Grafschaft Hauenstein ein Museum eingerichtet. Unterstützt wird die Arbeit der Mitglieder auch durch einen Förderverein. Informationen im Internet (http://www.foerderverein.grafschaft-hauenstein.de).