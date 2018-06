Höchenwand Freizeitradler gut in Form: Weiße Hasen trainieren für den Waldhaus Bike-Marathon am 10. Juni

Freizeitradler gut in Form: Weiße Hasen trainieren für den Waldhaus Bike-Marathon am 10. Juni

Eine Gruppe von sportlich ambitionierten Freizeitsportlern, die "Weißen Hasen", bereiten sich mit einem besonderen Training an drei Tagen auf das Waldhaus Bike-Marathon am 10. Juni vor

In das Jahr 2006 fiel die Geburtsstunde der „Weißen Hasen“, einer Gruppe von sportlich ambitionierten Freizeitradlern aus Attlisberg und Umgebung. Seit dieser Zeit unternehmen die Freizeitsportler immer donnerstags ihre Trainingsfahrten und jedes Jahr eine mehrtägige Ausfahrt. So starteten kürzlich 19 Radfahrer eine dreitägige Rundfahrt in den Kaiserstuhl, die gleichzeitig als letzter Leistungstest für das bevorstehende Montainbikerennen in Waldhaus genutzt wurde.

Jogi Denz, Manni Baumgartner, Franz Arnold und „Präsi“ Waldi Hug hatten drei anspruchsvolle Tagestouren vorbereitet. Nach dem reichhaltigen Frühstück gab Konditionstrainer Beppo noch die Trainingsziele vor.

Die erste Etappe über 110 Kilometer und 1050 Höhenmeter führte über Schluchsee, Bärental, Thurner, Hexenloch, Wildgutachtal und Freiburg nach Ihringen. Während draußen Starkregen einsetzte haben die Sportler in ihrer Unterkunft den weiteren Trainingsablauf besprochen. Der zweite Tag war mit 68 Kilometern und 550 Höhenmetern sportlich weniger anspruchsvoll und führte durch den Kaiserstuhl.

Eine Pause vom Training gönnte sich die Gruppe dann bei den „Weintagen“ in Ihringen – ein Gemeindevertreter begrüßte sogar das einheitlich gekleidete Radsportler-Team aus Höchenschwand. Und ein Gruppenbild mit der aktuellen Weinkönigin und Weinprinzessin durfte natürlich nicht fehlen.

Der dritte Tag der Ausfahrt führte mit 95 Kilometern und beinahe 2000 Höhenmetern über Ihringen, Freiburg, Schauinsland, Feldberg und Schluchsee nach Waldhaus. „Es war die anspruchsvollste Etappe“, erinnert sich Präsi Waldi Hug und freute sich, dass es im gesamten Training zu keinen großen Ausfällen gekommen ist.

„Einziger nennenswerter Zwischenfall der Tour war Jogis Kettenriss, der dadurch die schwere Auffahrt zum Schauinsland (zwölf Kilometer) mit der Gondel absolvieren musste“, sagte er lachend.

In Waldhaus ließen die Radler schließlich die drei anstrengenden Tage Revue passieren. "Die Teammitglieder sind sich sicher, nun für das anstehende Mountainbikerennen bestmöglich gewappnet zu sein", sagte Waldi Hug.