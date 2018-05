Höchenschwand Forstbetriebsgemeinschaft Höchenschwanderberg blickt auf turbulentes Jahr zurück

Die Forstbetriebsgemeinschaft Höchenschwanderberg zog bei ihrer Hauptversammlung eine gute Bilanz. Die Aufarbeitung von Sturmholz, das durch das Sturmtief Burglind anfiel, war sehr arbeitsintensiv. Positiv ist, dass offenbar weniger Käferholz angefallen ist, als ursprünglich befürchtet.

Mit ihrem Vorstand zufrieden sind die Privatwaldbesitzer der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Höchenschwanderberg. Bei der Mitgliederversammlung bestätigten sie am vergangenen Dienstag im Clubraum der „Georgsklause“ einstimmig das Vorstandsteam um den langjährigen Vorsitzenden Werner Rautenberg. Mit dem gleichen Ergebnis wurden die beiden Kassenprüfer Kurt Baldischweiler und Thomas Kaiser bestätigt.

Werner Rautenberg erinnerte in seiner Rückschau auf das Geschäftsjahr 2017 zunächst an das Sturmtief „Burglind“ am 3. Januar. „Dieses Naturereignis bescherte uns die schlimmsten Sturm- und Hochwasserschäden seit dem legendären Lothar im Jahre 1999“, sagte Rautenberg. Dieser schätzte das angefallene Sturmholz auf etwa 4000 Festmeter, was in etwa dem durchschnittlichen Jahreseinschlag der FBG entspräche.

Viel Arbeit durch Sturmtief "Burglind"

Die Aufarbeitung des Sturmholzes sei überaus arbeits- und kostenintensiv, da die umgefallenen Bäume über das gesamte Gebiet der FBG verstreut liegen würden. Verschärft werde die Situation durch die Käferproblematik und die Kapazitätsprobleme bei der Vermarktung und Abfuhr des Holzes.

„Viele Wege sind noch immer gesperrt“, sagte Rautenberg. In diesem Zusammenhang dankte der Vorsitzende der Gemeinde Höchenschwand, die für die Beseitigung der Schäden einen Zuschuss von 15 000 Euro gewährt hatte. Rautenberg dankte aber auch den Waldbesitzern, die nach dem Sturm sofort mit den Aufräumungsarbeiten begonnen hatten.

Kartellverfahren bestimmte das Jahr 2017 für die Förster

Das Geschäftsjahr 2017 sei geprägt durch die Unsicherheiten und Zwänge im Zusammenhang mit dem Kartellverfahren. „Wichtig für unsere Mitglieder war unser Beschluss, dass die Kosten für die Warenkreditversicherung von der FBG übernommen werden“, sagte Rautenberg. Dieser ging im Weiteren auf den Zeitplan der Waldflurbereinigung ein, die im nächsten Jahr starten soll.

Daneben war die Gründung einer Waldgenossenschaft das zweite wichtige Thema im Jahr 2017. „Alle 54 anwesenden Mitglieder haben einem Beitritt zur Waldgenossenschaft Südschwarzwald zugestimmt“, erinnerte Rautenberg. Abschließend nannte er einige Zahlen zum Geschäftsjahr 2017. So lag der Holzverkauf mit knapp 4000 Festmeter im langjährigen Durchschnitt. Die Erlöse lagen bei 270 000 Euro. Hauptabnehmer war, wie schon seit vielen Jahren, die Firma Dold. Mit 890 Festmeter sei weniger Käferholz angefallen als befürchtet.

Markt durch Sturmholz komplett gesättigt

Der Geschäftsführer der Waldgenossenschaft Südschwarzwald Norbert Schwarz stellte mit einer Powerpointpräsentation die neu gegründete Holzvermarktungsgesellschaft vor. Vor dem Hintergrund, dass derzeit der Markt durch Sturmholz gesättigt sei, sprach er die dringende Empfehlung aus, kein Frischholz einzuschlagen.

Der Leiter des Kreisforstamtes, Helge von Gilsa, gab einen Einblick in die Neuorganisation des Forstes. „Durch die Gründung der Waldgenossenschaft Südschwarzwald haben wir nun eine starke Stimme im Land. Der Geschäftsführer Norbert Schwarz habe im Jahr 2017 seine Feuertaufe bestanden“, bekräftigte der Amtsleiter.

Kommunen und Privatwaldbesitzer zahlen Leistungen der Förster

Vor dem Hintergrund einer Anhörung des Bundeskartellamtes vor dem BGH – hier hatte sich das Amt kritische Fragen gefallen lassen müssen – sprach von Gilsa die Hoffnung aus, dass sich letztlich das BW-Modell mit der Trennung von Staatswald und Holzverkauf durchsetzen werde. Künftig müssten die Kommunen und die Privatwaldbesitzer die Leistungen ihrer Förster bezahlen. Notwendig seien aber vorher gemeinsame Gespräche, bei denen festgelegt werden müsste, was die Dienstleistungen des Försters wert seien.