von Stefan Pichler

Frau Tröndle, was war der schönste Tag in ihrem Leben?

Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn es gab sicher viele schöne Momente in meinem Leben. Bestimmt zählt aber meine Hochzeit mit meinem Ehemann Oskar am 14. Juli 1953 dazu, mit dem ich 51 Jahre verheiratet war. Wir mussten den Hochzeitstermin verschieben, denn ursprünglich wollten wir im Mai heiraten. Oskar hatte sich damals beim Reinigen einer Kalkspritze die Augen verätzt. Der behandelnde Professor in Freiburg ging sogar davon aus, dass er für immer blind bleiben würde. Dass er wieder völlig gesund wurde und sein Augenlicht behielt, war bestimmt der schönste Tag in meinem Leben.

Sie sind in Unterweschnegg geboren, hier aufgewachsen und in die Schule gegangen. Gab es in ihrer Schulzeit ein besonderes Erlebnis, das Ihnen heute noch in Erinnerung ist?

Ja, ich habe die Schule im Nachbarort Tiefenhäusern besucht. Unser Lehrer wurde aber in den Krieg eingezogen und wir mussten dann nach Brunnandern in die Schule. Das bedeutete für mich zu allen Jahreszeiten einen täglichen Fußmarsch von einer Stunde am Morgen und das gleiche nach der Schule am Nachmittag. Mein Vater hat sich aber dafür eingesetzt, dass die Kinder der kleineren Schule aus Brunnadern in die größere Schule nach Tiefenhäusern gehen mussten und so konnte ich später wieder in meine alte Schule gehen.

Sie haben ihr ganzes Leben in Unterweschnegg und Oberweschnegg verbracht. Was gefällt Ihnen an diesem Leben hier?

Das dörfliche Leben ist sehr schön. Hier in Oberweschnegg haben wir ein gutes Verhältnis zu allen Nachbarn. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wenn jemand Geburtstag hat, sind wir auch beieinander. Vor Jahren habe ich angefangen, Dorffeste in Oberweschnegg zu organisieren, dabei lernt man alle im Dorf besser kennen. Leider ist das in letzter Zeit eingeschlafen.

Sie sind nun 90 Jahre alt geworden. Gibt es ein Rezept für ein langes Leben?

Das weiß ich auch nicht. Ich habe ganz normal gelebt. Allerdings habe ich selten Alkohol getrunken. Das lag aber auch daran, dass ich einmal am Kopf operiert worden bin. Eine Folge waren regelmäßige Kopfschmerzen. Ich brauche keinen Alkohol, Wasser tut es auch.

Auf was freuen Sie sich jeden Morgen?

Ich freue mich auf einen guten Tag und dass ich noch gesund bin. Viel Freude machen mir meine Familie, meine fünf Kinder, meine elf Enkel und fünf Urenkel.

Welche Pläne haben sie für ihr neues Lebensjahr?

Ich habe nichts vor (lacht). Ich will weiterhin gesund bleiben. Jeden Abend danke ich Gott für den guten Tag, den ich verbringen durfte. Ich bete, dass er mich nicht solange zappeln lässt, wenn meine Zeit gekommen ist.

Zur Person

Erna Tröndle ist mit ihrer Heimat eng verbunden, sehr beliebt und hat sich durch ihr über viele Jahre gezeigtes und noch andauerndes ehrenamtliches Engagement auf dem Höchenschwanderberg große Verdienste erworben. So erhielt das Gründungsmitglied der Landfrauen vom Höchenschwanderberg und der katholischen Frauengemeinschaft Höchenschwand im Jahr 2012 die Ehrenmedaille der Gemeinde Höchenschwand in Gold.