von Stefan Pichler

Gut besucht war am vergangenen Freitag und Samstag, 20. und 21. September, der traditionelle Herbstmarkt der Raiffeisen-Warengenossenschaft Höchenschwanderberg beim Bauernmarkt in Frohnschwand. Das sonnige Wetter hatte in Verbindung mit dem Strohskulpturenwettbewerb und der Kürbisausstellung besonders am Samstag für einen regelrechten Besucheransturm gesorgt.

Christa (links) und Renate aus Grafenhausen gefiel das große Angebot an Speise- und Zierkürbissen. | Bild: Stefan Pichler

Neben der einheimischen Bevölkerung hatten auch viele Gäste aus dem gesamten südbadischen Raum und der benachbarten Schweiz den Markt besucht.

Wie in den vergangenen Jahren übernahmen die Landfrauen vom Höchenschwanderberg und die Metzgerei Kimmel aus St. Blasien die Bewirtung. Besonders gefragt waren die herbstlichen Gerichte wie Zwiebelkuchen oder die Schlachtplatten. Daneben unterhielten die Landfrauen eine Kaffeebar mit selbstgebackenen Kuchen.

Großes Angebot an Obst und Gemüse

Auch die sonstigen Angebote des Bauernmarktes fanden regen Zuspruch. So fanden die Besucher neben den regionalen Produkten im Laden des Bauernmarktes ein großes Angebot unterschiedlicher Obst- und Gemüsesorten sowie herbstlichen Pflanzen an den Ständen im Freien. Seit vielen Jahren ist auch der Kaiserstühler Winzerverein Oberrottweil mit einem Weinstand auf dem Markt vertreten.

Angelika Mink, die zurzeit ihren Urlaub in Höchenschwand verbringt, nutzte ihren Aufenthalt im „Dorf am Himmel“ für einen Besuch des Herbstmarktes. „Ich habe von meinen Gastgebern von dem Markt erfahren und bin bei dem schönen Wetter nach Frohnschwand gewandert. Mir haben besonders die Strohskulpturen und die Kürbisausstellung gefallen“, sagte die Urlauberin.

Der Urlauberin Angelika Mink gefiel der Herbstmarkt besonders gut. | Bild: Stefan Pichler

Schlachtplatten besonders begehrt

In erster Linie kamen die meisten Besucher aber wegen den leckeren Schlachtplatten zum Herbstmarkt. An beiden Tagen bildeten sich deshalb, vor allem um die Mittagszeit, lange Schlangen an der Essensausgabe.

Regen Zulauf verzeichnete auch die Kürbisausstellung der Familie Thoma, die auf einem Feld gegenüber des Bauernmarkts eine große Auswahl ihrer Produkte anbot.

Mit den erzielten Umsätzen zufrieden zeigte sich dann auch der Geschäftsführer der Raiffeisen-Warengenossenschaft, Thorsten Kappler. „Wir hatten in diesem Jahr Glück mit dem Wetter. Natürlich haben auch der Strohskulpturenwettbewerb und die Kürbisausstellung für zusätzliche Besucher gesorgt.“