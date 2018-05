Höchenschwand Eine Buche steht nun als sichtbares Zeichen der Freundschaft zwischen Arradon und Höchenschwand beim Rathaus

Als Zeichen der Partnerschaft zwischen Arradon und Höchenschwand pflanzten die Bürgermeister Antonie Mercier und Stefan Dorfmeister eine junge Buche ein. Die Komitee-Sitzungen sollen künftig nicht mehr starr am Himmelfahrtstag stattfinden, sondern passend zu anderen Anlässen in der jeweiligen Gemeinde.

Das 30-jährige Bestehen des Partnerschaftsvereins Arradon/Höchenschwand wurde mit einem abwechslungsreichen Programm von Donnerstag bis Samstag in Höchenschwand gefeiert. In die Festivitäten eingebettet war die turnusmäßige Arbeitssitzung beider Partnerschaftskomitees am Samstagvormittag im Sitzungssaal des neuen Rathauses. An der Sitzung nahmen auch die beiden Bürgermeister Antonie Mercier und Stefan Dorfmeister teil.

Ein besonderes Geschenk hatte die Präsidentin des französischen Komitees, Denise Cloerec, im Gepäck. Sie überreichte Stefan Dorfmeister eine eingetopfte Buche, die vor der Sitzung von den Rathauschefs im Außenbereich des Rathauses eingepflanzt wurde.

Auf Zustimmung stieß ein Vorschlag der Präsidentin des Höchenschwander Komitees, Nicole Heilmeier. Künftig sollen die Komitee-Sitzungen, die im jährlichen Wechsel in Höchenschwand und in Arradon durchgeführt werden, nicht mehr starr auf den Himmelfahrtstag festgelegt werden. "Wir sollten hier die Neigungen unserer Vereine und Bürger berücksichtigen und deshalb einen flexiblen Tag, möglichst in Verbindung mit einem festlichen Großereignis in der jeweiligen Gemeinde, auswählen, um neue Anreize für Besuche zu schaffen", begründete Heilmeier ihren Vorschlag.

So wurde für die nächste Ausgabe in Arradon vorgeschlagen, die Sitzung zum Musikfest "Algues au Rythme" an Pfingsten durchzuführen. Für den Gegenbesuch in Höchenschwand wurde als Termin das Kurparkfest "Ein Höchenschwander Sommertraum" im Juni oder alternativ die Fasnachtszeit vorgeschlagen. "Jedes Jahr kommen Gäste aus Arradon zur Fasnacht nach Höchenschwand, weil es da immer so lustig ist", sagte Denise Cloerec.

Ein Thema jeder Sitzung ist die Jugendarbeit. So wurde auch in Höchenschwand erörtert, wie man junge Menschen für die Mitarbeit im Partnerschaftsverein gewinnen könne. Nicole Heilmeier berichtete dazu, dass es ihr über die positiven Erfahrungen der "Jungen Stammtischler" beim jüngsten Besuch in Arradon gelungen sei, weitere Mitglieder aus dieser Vereinigung zu gewinnen. Dadurch habe sich die Mitgliederzahl im Jubiläumsjahr um 30 erhöht. "Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass hier auch unser langjähriger Freund der Familie, Martial Guenan aus Arradon, einen großen Anteil an diesem Erfolg hatte", sagte Heilmeier. Nun will auch die französische Seite, die in fünf Jahren in Arradon die nächste Jubiläumsfeier ausrichtet, bis dahin 35 neue Mitglieder werben.