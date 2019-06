von Stefan Pichler

Zum „Höchenschwander Sommertraum„ von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juni, lädt die Trachtenkapelle Höchenschwand wieder in den Kurgarten ein. Das Fest lockt mit leckeren Delikatessen, einem tollem Ambiente und abwechslungsreichen Musikprogramm. Die Vorbereitungen für das alle zwei Jahre stattfindende Fest laufen bereits auf Hochtouren. So weisen seit einiger Zeit Großplakate an den Ortseingängen des „Dorfes am Himmel“ und beim Kreisverkehr in Häusern auf diese Veranstaltung hin. Die Besucher können sich auf zahlreiche musikalische und kulinarische Leckerbissen freuen.

Höchenschwand Warum Gudrun und Siegfried Ott schon seit Jahrzehnten Urlaub in Höchenschwand machen Das könnte Sie auch interessieren

Den musikalischen Auftakt übernehmen am Freitagabend die „Taubacher Musikanten“ aus Häusern, gefolgt von der Stadtmusik St. Blasien. Ab etwa 20.30 Uhr rocken „Heavens5“ den Abend und die Nacht und heizen dem Publikum mit Rockklassikern der 80er Jahre so richtig ein. „Die Band ist einfach klasse und egal bei welchem Wetter oder um welche Uhrzeit sie spielen, sie reißen ihr Publikum jedes Mal mit“, findet auch der Vorsitzende der Trachtenkapelle Höchenschwand, Martin Zumkeller.

Höchenschwand Wahrscheinlich wurde er von seiner Mutter verstoßen. Nun kümmern sich zwei Kinder um den jungen Raben Das könnte Sie auch interessieren

Das musikalische Programm am Samstag startet um 16 Uhr mit dem Musikverein Rheinheim. Ein Höhepunkt ist ab 18.30 Uhr der Auftritt der Brass-Band „Brotäne Herdepfl“ aus Wolterdingen – bekannt vom SWR4 Blechduell, bei dem die Musiker zweimal den dritten Platz belegt hatten. Zu dem siegte die Gruppe beim vierten „Humpta-Brass-Band-Contest“ des Musikvereins Fischbach. „Engel‘s Hausband“ aus „Aulendorf„ bringen ab 21 Uhr Country-Musik, Oldies und Lagerfeuerstimmung in den Kurpark. Die Band ist mittlerweile ein fester Bestandteil des musikalischen Programms des Kurparkfestes. Zum Frühschoppen am Sonntagmorgen spielt ab 10.30 Uhr die Stadtmusik Rheinfelden Baden, bevor das Fest am Nachmittag stimmungsvoll mit der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern und der Zollmusik Basel ausklingt.

St. Blasien Klangerlebnisse der besonderen Art im Dom Das könnte Sie auch interessieren

Doch nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch verwöhnt die Trachtenkapelle im Kurgarten. So gibt es am Freitagabend als „Appetizer“ griechische Gerichte und am Samstag und Sonntag ein vielfältiges Speiseangebot wie beispielsweise Rinderhüftsteaks mit Kräuterbutter, Lachsfilet auf Sommersalat oder Maultaschen-Chips mit Kartoffelsalat. Wie immer beim Kurparkfest bietet der Musikverein ein breites Sortiment an alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken. Natürlich gibt es auch einen Weinstand und eine Cocktailbar.