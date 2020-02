von Stefan Pichler

Narrenvogt Axel Pitschuch vom Verband der Oberrheinischen Narrenzünfte (VON) nutzte den Rahmen des Zunftabends der Tannenzäpfle Höchenschwand, um drei langjährige, aktive Mitglieder zu ehren. So erhielten Rosi Großkreuz und Raimund Grass den sehr seltenen Orden „Für ein halbes Leben“.

Beide sind 1976 in die Höchenschwander Narrenzunft eingetreten und gehören somit seit 44 Jahren den Tannenzäpfle als aktives Mitglied an. Pitschuch stellte in seiner Laudatio einige Leistungen der beiden besonders heraus. So sei Rosi Großkreuz lange Zeit als Mitglied der „Narrenwieber“ bei den jährlichen Zunftabenden aufgetreten. Jahrelang habe sie für die Bewirtung der Grümelmonster an der Kinderfasnet gesorgt.

Über den Verkauf der kleinen Fasnetmasken und Pins an den Umzügen habe Rosi Großkreuz die Höchenschwander Narrenzunft in ganz Südbaden und bei den Saarländischen Kurgästen bekannt gemacht. Ehrennarrenrat Raimund Grass habe 38 Jahre (1981 bis 2019) dem Narrenrat angehört und in dieser Zeit in der Führung der Zunft mitgearbeitet und sie mitaufgebaut. Viele seiner Auftritte bei den jährlichen Zunftabenden seien unvergessen. Grass sei bekannt als Vereinsgrillmeister und Zunft-Plakatekleber. Alle Höchenschwander Kinder kennen ihn als Hüter der Spendensau an der Kinderfasnet und als Anführer der Süßigkeiten Polonaise. Im ganzen Ort ist er berühmt und berüchtigt als Inseratenkassierer für die Narrenzeitung.

Motor der Narrenzeitung

Das Ehrenmitglied und Chronistin der Narrenzunft, Heidi Looss, seit 1980 aktives Mitglied, erhielt den Verbandsorden in Gold. In seiner Laudatio lobte Pitschuch das Engagement der Geehrten, die seit ihrem Eintritt in die Zunft mit „Herz und Seele“ im Zunfthäs unterwegs sei. Looss habe über viele Jahre halb Höchenschwand am Schmutzige Dunschtig mit Wurst und Wecken großgezogen. Von 1995 bis 2009 habe sie dem Narrenrat angehört und war danach bis 2017 Zunftschreiberin. Heute sei Heidi Looss der Motor der Höchenschwander Narrenzeitung.