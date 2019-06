von Stefan Pichler

Eine besondere Überraschung bereitete eine Abordnung der kirchlichen Vereine der Kirchengemeinde St. Michael Höchenschwand Pfarrer Ivan Hoyanic vor Beginn der Abendmesse zu Ehren Johannes des Täufers. Der Ministrant Max Kefer überreichte dem Geistlichen ein neues, goldfarbenes Messgewand mit aufgestickten großen Jakobsmuscheln auf der Vorder- und Rückseite und einem Santiago Kreuz im Brustbereich.

Ministrant Max Kefer und Pfarrer Ivan Hoyanic mit den Geschenken der kirchlichen Vereine. | Bild: Stefan Pichler

Die Idee zu diesem Geschenk wurde im August des vergangenen Jahres geboren. Pfarrer Ivan Hoyanic war damals wohlbehalten von seiner fünften Pilgerreise in das „Dorf am Himmel“ zurückgekehrt und hatte vor einem kleinen Kreis über seine Erlebnisse berichtet. Neben den Fotos von den Stationen der Pilgerreise beeindruckten besonders die Aufnahmen vom abschließenden Gottesdienst in der Kathedrale in Santiago, wo die Priester feierliche Messgewänder mit aufgestickten Jakobsmuscheln und dem Santiago Kreuz trugen.

„Da unser Pfarrer nun seit 18 Jahren in Höchenschwand seelsorgerisch tätig ist und damit, wie er sagte, volljährig wurde und er im November seinen 70. Geburtstag feierte, entwickelten einige Anwesende, darunter Anni Vogelbacher, Mitglieder des Gemeindeteams und ich die Idee, ihm ein solches Messgewand zu schenken. Wir waren uns sicher, dass sich Ivan Hoyanic sehr darüber freuen würde, denn seine vielen Pilgerreisen auf dem Jakobsweg zeigen ja, dass er einen Freund des Apostels Jakobus ist“, sagt Max Kefer.

Schwierige Suche

Es sei gar nicht so einfach gewesen, ein passendes Messgewand zu finden, erinnerte sich Kefer. So wurde längere Zeit im Internet und in verschiedenen Katalogen gesucht. Schließlich wurde eine Firma gefunden, die ein Messgewand mit den Jakobusinsignien im Sortiment hatte. Für die Finanzierung wurden bei den Zusammenkünften der verschiedenen Kirchenfeste Unterstützer gesucht und gefunden. So beteiligten sich das Kolpingwerk Höchenschwand/Häusern, das Seniorenwerk St. Michael, der Kirchenchor St. Michael, der Marienchor, die Lektoren und Kommunionhelfer der Kirchengemeinde, die Ministranten, das Gemeindeteam und die Frauengemeinschaft an den Kosten für das Gewand.

Pfarrer Hoyanic freute sich riesig über das Geschenk und legte das neue Messgewand gleich für die Abendmesse an. In seiner Ansprache an die Gemeinde verkündete er, dass er am nächsten Tag von Zürich nach Madrid fliegen und dann mit Bus oder Bahn nach Pamplona, dem Ausgangspunkt für seine sechste Pilgerreise nach Santiago, reisen werde. In der ersten Augustwoche werde er wieder zurück sein.