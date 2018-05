Höchenschwand Die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern zeigt sich vielseitig

Traditionelle Blasmusik, Klassik und Pop erklingen beim Konzert der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern. Das Orchester feiert in diesem Jahr 60-jähriges Bestehen.

Mit ihrem Konzert startete die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern am Samstag im vollbesetzten Kursaal die Veranstaltungsreihe zum 60-jährigen Bestehen des Musikvereins. Dirigent Thomas Baumgartner hatte aus diesem Anlass ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das von traditioneller Blasmusik über Pop- und Filmmusik bis zu Operettenmelodien reichte.

Manuela Querndt und Monika Baumgartner wurden durch den Vorsitzenden Patrick Schachner für ihre 40-jährige aktive Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern des Musikvereins ernannt. Mit „Heart in Motion“ des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa eröffnete Thomas Baumgartner den Abend. „Die feierliche Musik mit ihren strahlenden Fanfaren und warmen Choralklängen wurde zum 60-jährigen Bestehen eines japanischen Blasorchesters geschrieben und passt damit gut zum Jubiläumsjahr der Trachtenkapelle“, sagte Herbert Ebner, der routiniert durch das Programm führte.

Von Beginn an bewiesen die 70 Musiker mit ihrem konzentrierten und dynamischen Spiel und einem beeindruckenden Klangkörper der vielen Holz- und Blechblasinstrumente ihr großes Können. Nach „Legend of the Ancient Hero“ folgte mit „Gabriella’s Song“ der Höhepunkt des ersten Konzertteils. Mit dem Zusammenspiel von Blasmusikbegleitung, Sologesang und Chor hatte Vizedirigent Dennis Frommherz neue Wege beschritten. Simone Berger sang den Titel aus dem schwedischen Film „Wie im Himmel“ gefühlvoll in schwedischer Sprache. Zusammen mit dem druckvollen, mehrstimmigen Chor, dieser war von Maria Backhaus einstudiert worden, und der Begleitung durch die Blasmusiker kam bei den Konzertbesuchern Gänsehaut auf. Für den langanhaltenden Applaus bedankte sich Simone Berger mit einer Wiederholung des Liedes. Mit der Filmmusik zur „Star Wars Saga“ und der Ouvertüre zur gleichnamigen Operette von Franz von Suppé „Die Frau Meisterin“ ging es in die Pause.

In den zweiten Konzertteil startete Dirigent Thomas Baumgartner mit dem Popmedley „Selections from ‚Sing’“. Bei den internationalen Hits wie „Hallelujah“, „I’m still standing“ oder „Don’t You Worry Bout a Thing“ merkte man den Blasmusikern die Freude an ihrem Hobby an. Markus „Nordi“ Fehrenbacher begeisterte danach als Gesangssolist bei dem Swingtitel „Mack the Knife“. Mühelos meisterte er die vielen Tonartwechsel und rhythmischen Schwierigkeiten des Liedes aus der Dreigroschenoper von Berthold Brecht.

Mit der flotten Musik von „Viera Blech“ entführte Dirigent Thomas Baumgartner zunächst in die „Straßen von San Francisco“. Das Arrangement endete mit einem Ausflug nach Tirol und der Ohrwurm-Polka „Augenblicke“ von Andreas Scharnagl. Mit dem Konzertmarsch „Domi Adventus“ von Alexander Pfluger ging ein begeisterndes Konzert zu Ende. Für den langanhaltenden Applaus bedankten sich die Blasmusiker mit drei Zugaben.