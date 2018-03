Höchenschwand Die Mitglieder der Guggenmusik "Schorebord Krächzer" erinnern sich gerne an ihre Auftritte in Düsseldorf zurück

Bei ihrer Hauptversammlung bestätigen die Guggenmusiker der "Schorebord Krächzer" einstimmig ihren Vorstand um den Vorsitzenden Dominik Ebner einstimmig. Das "Bergfäscht 2018" steigt am 24. November.

Die Mitglieder der Guggenmusik Schorebord Krächzer sind mit ihrem Vorstand ganz offensichtlich zufrieden. Denn bei den von Matthias Welte geleiteten Wahlen bestätigten sie einstimmig den Vorsitzenden Dominik Ebner, seinen Stellvertreter Oliver Rombach, Kassierer Thomas Rueb, die zweite Kassiererin Astrid Eckert, Schriftführer Lukas Frommherz und den Werbebeauftragten Benjamin Maier. Zudem wurde Dirigent Jonas Villinger ebenso einstimmig bestätigt, wie sein Vertreter Markus Fehrenbacher. Die Gründungs- und Ehrenmitglieder Carmen Eckert und Matthias Welte haben nach 26 Jahren aus privaten Gründen ihren Austritt erklärt. Sie wurden in der Hauptversammlung von Dominik Ebner verabschiedet.

Dominik Ebner und Jonas Villinger blickten auf eine erfolgreiche Saison 2017/2018 zurück. Die 56 Musiker hatten sich zu 23 Proben und 16 Auftritten getroffen. Neben der Beteiligung an der örtlichen Fastnacht, wurden einige Gastspiele bei auswärtigen Veranstaltungen gegeben. Ein Höhepunkt dabei war der dreitägige Ausflug nach Düsseldorf, wo die Guggenmusiker mit ihren Auftritten die „Rheinischen Jecken“ begeisterten. „Wir wollen eventuell in zwei Jahren wieder nach Düsseldorf fahren“, kündigte Dominik Ebner an. Sehr erfolgreich war auch das vom Verein organisierte Guggenmusik-Treffen in der Attlisberger Halle im November. „Das war das erfolgreichste Bergfäscht aller Zeiten“, so Dominik Ebner. Er erinnerte auch an die Teilnahme am Strohskulpturen-Wettbewerb. Mit viel Aufwand hatten die Mitglieder die Figur „Benjamin Blümchen“ gebastelt. Dirigent Jonas Villinger zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen der Musiker. Er lobte auch den sehr guten Probendurchschnitt von 88 Prozent.

Für die Saison 2018/2019 stehen bereits Termine fest. So werden sich die „Schorebord Krächzer“ am 28. April am Festbankett zum 60-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern und am Umzug beim Bezirksmusikfest am 28. Juli beteiligen. Zudem sind Auftritte bei Fastnachtsveranstaltungen in Endingen, Horheim, Todtmoos und Niederhof geplant. Am 24. November findet das nächste „Bergfäscht“ statt. Jonas Villinger nahm die Ehrung der besten Proben- und Auftrittsbesucher vor. Nie gefehlt hatten Selina Baumgartner, Christiana Ebi, Daniel Ebner, Daniel Matt, Tobias Villinger, Elena Querndt, sowie Matthias und Markus Fehrenbacher.

Die Guggenmusik Schorebord-Krächzer wurde 1992 gegründet. Zurzeit hat der Verein 56 aktive und 94 Passivmitglieder. Weitre Infos zum Verein gibt es im Internet: