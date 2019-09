von Stefan Pichler

„Wintersport und Aprés Ski“ unter diesem Motto steht die Skulptur der Guggenmusik Schorebord-Krächzer aus Höchenschwand. Die Idee für den Beitrag kam einer Gruppe von vier Guggenmusikern bei ihrem Skiaufenthalt im österreichischen Wintersportort Ischgl im vergangenen Jahr. „Wir hatten nach dem Skifahren noch ein paar lustige Stunden an der Ski-Bar erlebt. Dabei wurde die Idee geboren, sich mit dem Nachbau einer solchen Bar am diesjährigen Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde zu beteiligen“, erinnert sich der Vorsitzende Daniel Karthan.

Höchenschwand Strohskulpturen-Wettbewerb in Höchenschwand: Wir nehmen Sie mit auf einen Rundgang Das könnte Sie auch interessieren

Bei einer Vorstandssitzung wurde der Vorschlag für gut befunden und so begannen die Musiker am 8. Juli mit der Umsetzung. Zuerst musste das Grundgerüst aus Holz gebaut werden. Danach wurde die Fassade der Hütte in Angriff genommen und die Theke gebaut. Dank der fachmännischen Unterstützung einiger Zimmerleute waren die Vorarbeiten zügig erledigt und die Strohbüschel konnten an den Wänden des Gebäudes und an der Theke angebracht werden.

Video: Verena Wehrle

Die Skifahrer und Gäste an der Bar wurden vom Dirigenten Jonas Villinger gebaut. „Wir sind eigentlich nicht sonderlich begabt im Bau von Figuren, aber in diesem Jahr sind sie echt schön geworden“, stellt Karthan fest. In der Bauphase kamen weitere Vorschläge. So wurde beschlossen, die Bar mit einem großen Schirm zu überdachen, auch sollte eine Gondel gebaut werden.

Der Wettbewerb Bereits zum zehnten Mal haben elf Vereine aus Höchenschwand fantasievolle und detailverliebte Skulpturen aus Stroh geschaffen. Zu sehen sind die überlebensgroßen Figuren noch bis zum 13. Oktober kostenlos auf einer großen Wiese beim Bauernmarkt im Ortsteil Frohnschwand, direkt an der B 500. Die Besucher können ihre Lieblingsfigur auswählen. Die Siegerehrung findet am Samstag, 5. Oktober, um 15 Uhr statt.

Im Durchschnitt waren zwischen vier und neun Musiker zwei Mal in der Woche beschäftigt. So kamen etwa 500 Stunden zusammen. „Wir sind rechtzeitig zur Eröffnung fertig geworden“, sagt Karthan lachend.