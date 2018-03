Höchenschwand Die Feuerwehr Höchenschwand spürt das Wetter

Kommandant Dominik Kaiser berichtet bei Hauptversammlung der Feuerwehr Höchenschwand von spürbar mehr Einsätze aufgrund von Extremwetterlagen. Beförderung von Kommandant Kaiser zum Oberbrandmeister, Moritz Berger ist nun Oberfeuerwehrmann.

Mit ihrer Führungsmannschaft sind die Feuerwehrkameraden aus Höchenschwand ganz offensichtlich zufrieden. Bei der Hauptversammlung am Freitagabend im Café "Dorfschmiede" in Höchenschwand entlasteten sie einstimmig das Leitungsteam um Kommandant Dominik Kaiser sowie die Mitglieder des Feuerwehrausschusses.

Der langjährige Schriftführer Wolfgang Metzger kandidierte nach 15 Jahren nicht mehr für dieses Amt. Für seine Leistungen wurde er in der Versammlung zum Ehrenmitglied der Feuerwehr ernannt. Zu seinem Nachfolger wurde in Abwesenheit einstimmig Frank Brogle gewählt. Bürgermeister Stefan Dorfmeister nahm die anstehenden Beförderungen vor. So wurden Kommandant Dominik Kaiser zum Oberbrandmeister und Moritz Berger zum Oberfeuerwehrmann ernannt.

Dominik Kaiser blickte in seinem Tätigkeitsbericht auf die Einsätze des vergangenen Jahres zurück. Die 35 aktiven Feuerwehrangehörigen rückten 31 Mal aus, darunter zu vier Löscheinsätzen. Sieben Fehlalarme wurden registriert. Ein Schwerpunkt im Aufgabengebiet der Feuerwehr Höchenschwand ist die technische Hilfeleistung. Hier berichtete Kaiser über insgesamt 16 Einsätze, darunter sechs Alarmierungen nach Unwettern und sechs Nothilfeeinsätzen nach Verkehrsunfällen. Kaiser sah einen Trend für ein Ansteigen dieser Einsätze durch die Zunahme von Extremwetterlagen. Lobend erwähnte er die gute Zusammenarbeit mit den Wehren der Raumschaft. Kaiser berichtete in diesem Zusammenhang von gemeinsamen Einsätzen und Proben mit den Feuerwehren in Häusern, Bannholz/Remetschwiel und St. Blasien.

Die Feuerwehr engagiert sich in und für Höchenschwand aber auch außerhalb ihrer originären Zuständigkeiten. So übernimmt sie regelmäßig Verkehrssicherungsaufgaben bei vielen kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen, beteiligt sich seit Jahren an der Fasnacht am Dorfzunftabend und im zweijährigen Rhythmus am Strohskulpturen-Wettbewerb der Gemeinde. Zufrieden äußerte sich Kaiser mit der Ausrüstung der Feuerwehr. In diesem Zusammenhang dankte der Kommandant Bürgermeister Stefan Dorfmeister und dem Gemeinderat.

Lucien Ulce berichtete von den Tätigkeiten der 15 Mitglieder der Jugendfeuerwehr und Ehrenkommandant Thomas Kaiser von den Aktivitäten der neun Mitglieder der Altersabteilung. Für guten Probenbesuch wurden drei aktive Feuerwehrkameraden geehrt. Grußworte sprachen Bürgermeister Stefan Dorfmeister, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Manfred Rotzinger, der Kommandant der Feuerwehr Häusern, Patrick Bühler sowie Pasquale Breier für die Kreisjugendfeuerwehr und Mario Dietsche für die Bergwacht Höchenschwand.