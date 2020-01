von Stefan Pichler

Olaf Jung bleibt Vorsitzender der Bürgerliste Höchenschwand (ehemals Freie Wähler). Bei den von Gemeinderat Matthias Welte geleiteten Wahlen wurde er ebenso einstimmig bestätigt wie Schriftführer Andreas Ebi und Kassenwart Martin Benz. Mit dem gleichen Ergebnis bestätigt wurden die Kassenprüfer Wolfgang Schmidt und Christian Schlachter.

Nicht mehr kandidiert hatte die frühere Vorsitzende (2006 bis 2012) und anschließende Stellvertreterin Jutta Gramlich. Olaf Jung verabschiedete das beliebte Vorstandsmitglied. Einstimmig wurde Andreas Zimmermann, Gemeinderat und zweiter Bürgermeisterstellvertreter, zum Nachfolger gewählt.

Olaf Jung warf in seinem Bericht einen Blick auf die Kommunalwahl 2019, die für die Bürgerliste überaus erfolgreich verlaufen war. So hatte die Partei sieben Kandidaten ins Rennen geschickt und vier Sitze im Gemeinderat erreicht. Nicht mehr kandidiert hatten Christian Schlachter und Marc Benz. „Andreas Zimmermann hat mit 1017 die meisten Stimmen erreicht“, sagte Jung. Die Bürgerliste als zweitstärkste Fraktion stelle mit Zimmermann auch den zweiten stellvertretenden Bürgermeister. Ebenfalls erwähnte Jung, dass die CDU trotz voller Liste prozentual schlechter abgeschnitten habe. Er bedauerte, dass es dem Kandidaten der Bürgerliste, Markus Looss, mit mehr als 700 Stimmen nicht gereicht habe, während Kandidaten der anderen Parteien aufgrund des Wahlrechts mit weniger Stimmen einen Sitz im Gemeinderat bekommen hatten. „Das ist sehr bedauerlich, vielleicht sollten wir, wie in der Nachbargemeinde Häusern auch, bei der nächsten Wahl mit einer gemeinsamen Liste antreten.“

Matthias Welte und Andreas Zimmermann informierten aus der Arbeit des Gemeinderats. So hatte sich das Gremium zu 17 Sitzungen getroffen, darunter zwei Klausurtagungen. Behandelt wurden dort Themen wie die Waldflurbereinigung, die Nachfolge des in Ruhestand gegangenen Landarztes aus Höchenschwand, Dr. Röhrauer, die Sanierung der Panoramastraße, der Ausbau der Kläranlage Heppenschwand, die Erneuerung der Poststraße, die Gründung eines Eigenbetriebs Breitband, der Bau des zentralen Verteilungsgebäudes für Internet beim neuen Friedhof, die Bürgermeisterwahl am 22. September 2019 und die Beteiligung der Gemeinde an ED Kommunal. Positiv sah Zimmermann die Gründung des Vereins Nachbarschaftshilfe: „Dies ist ein toller Verein und für unsere ältere Generation sicher auch nötig.“

Rückfragen gab es zum Sachstand des Breitbandausbaus, insbesondere zum Zeitpunkt des Einblasens der Versorgungskabel und den Möglichkeiten zur weiteren Ausweisung von Bauland in der Gemeinde.