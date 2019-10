von Stefan Pichler

Heribert Maier bleibt Vorsitzender des Wintersportclubs Bannholz/Höchenschwand. Die Mitglieder haben ihn bei den von Andreas Zimmermann geleiteten Teilwahlen einstimmig bestätigt. Mit dem gleichen Ergebnis bestätigten sie die Schriftführerin Alexandra Schlageter, die Sportwarte Marc Benz, Ulrike Schmidt und Christian Kunkelmann sowie die Referentin für Lehrwesen, Carmen Zanello. Die Kasse prüfen Andreas Schlegel und Andreas Probst.

Der Verein Der Wintersportclub Bannholz-Höchenschwand wurde 1977 gegründet. Er hat zurzeit 394 Mitglieder. Auskünfte über die Aktivitäten des Vereins gibt der Vorsitzende Heribert Maier, Telefon 07755/85 62.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Heribert Maier ging Christian Kunkelmann mit einer humorvoll gestalteten Powerpoint-Präsentation auf die vielseitigen Aktivitäten im zurückliegenden Vereinsjahr ein. Bei den Winteraktivitäten musste trotz zweier Termine das Mondscheinrodeln abermals wegen Schneemangels abgesagt werden. Hier will der Verein nun reagieren. „Wir werden keinen festen Termin mehr für diese Veranstaltung festlegen, sondern das Mondscheinrodeln je nach Schneelage kurzfristig durchführen, sagte Kunkelmann.“ Mehr Wetterglück hatte der Verein mit einer Skiausfahrt in das Montafon und einem Kinder-Skikurs in Bernau im Februar.

Zufrieden zeigte sich das Vorstands­team mit der Beteiligung an den Sommeraktivitäten. Neben dem wöchentlichen Walkingtreff bot der Verein verschiedene Trainings im Freien an, wie die wöchentlichen Mountainbike-Touren. Auch das Hallentraining, wie etwa das Mutter-Kind-Training mit Lene Zimmermann, waren gut besucht. Zufrieden zeigte sich Heribert Maier auch mit der Entwicklung der Zahlen des Panoramalaufs im Oktober. „Obwohl durch das Schließen des ‚Fitalhotels‘ eine große Laufgruppe fehlte, waren wie im vergangenen Jahr 180 Läufer am Start“, freute sich Maier. Unverändert bleiben die Mitgliedsbeiträge des Vereins. Wie im vergangenen Jahr zahlen Kinder 10 Euro, Erwachsene 15 Euro und Familien 30 Euro.

Die Termine für die Saison 2019/2020 stehen teilweise schon fest. So bietet der Verein von 27. bis 30. Dezember einen Kinderskikurs in Bernau an. Im Januar soll es wieder eine Skiausfahrt in das Montafon geben. Weiterhin im Programm bleiben auch das Eltern-Kind-Turnen, das Kinder-Skitraining und der Walkingtreff. Der Verein bietet auch weiterhin das leichte Ausdauertraining für Einsteiger mit Waldi und die Mountainbike-Touren mit Andreas Schlegel an. Weitere Aktivitäten werden je nach Witterung und Schneeauflage kurzfristig bekannt gegeben.

Heribert Maier bedankte sich am Ende der Versammlung bei den vielen Übungsleitern. Ein Geschenk erhielten Claudia Kaiser (Nordic Walking), Lene Zimmermann (Mutter-Kind-Turnen), Annette Schachner, Andrea Schlachter und Jana Hug (Wintertraining), Waldemar Hug, Andreas Schlegel (Mountainbike- und Lauftraining), sowie Nicola Martinovic (Jugendbetreuer).