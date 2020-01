von Cornelia Liebwein

Noch vor drei Jahren ist der 71-jährige Robert Eifler ein ehrgeiziger Radrennfahrer, Langläufer und begeisterter Sportler gewesen. Seit einem Aneurysma im Bauch 2017 ist er von der Hüfte abwärts gelähmt und kann nur noch mit der Hilfe seiner Ehefrau Christina Eifler den Alltag bewältigen. Gut meint es das Leben mit dem Mediziner – bis sich 2017 alles ändert.

Bis er 2013 in den Ruhestand ging, war er der leitende Arzt in der ehemaligen Schwarzwald-Höhenklinik in Höchenschwand, er war Sport- und Teamarzt der Radrennmannschaft „Team Nürnberger Versicherungen“ und Ende der 70er Jahre bis Mitte der 90er Jahre der Sportarzt der Junioren Radrennnationalmannschaft. Fünf Jahre begleitete er das Männerradrennprofiteam der Nürnberger Versicherung. Danach, als der Sponsor sein Engagement beendete, das Frauenteam „Equipe Nürnberger“. „2008 betreute ich die Rudernationalmannschaft und war mit ihnen bei einer Weltmeisterschaft und in zwei Trainingslagern“, fügt Eifler hinzu. Er reiste mit den Athleten nach Argentinien, Mexiko, Russland, Australien, Neuseeland und andere Orte. Die Radrennfahrerinnen begleitete er zur Tour de France.

Ein Moment verändert alles

Es ist der frühe Morgen des Ostermontags 2017, der alles verändert. Ein fürchterlicher Schmerz im Rücken lässt Robert Eifler zusammensacken. Seine selbst gestellte Diagnose erhärtet sich und der Notarzt mit Rettungsdienst alarmiert den Rettungshubschrauber, der den Patienten nach Freiburg fliegt. Dort wird er von einem wegen des Feiertags aus der Ferne herbeigerufenen Operationsteam und einem Gefäßspezialisten erwartet.

Ein Anruf des Chirurgen bei Christina Eifler nach der achtstündigen OP ist entmutigend: „Kommen Sie mal lieber hierher und bleiben da.“ Dass er nie mehr laufen kann, war klar, die Frage, ob er überhaupt wieder aufwachen wird, können ihr zu diesem Zeitpunkt selbst die Ärzte nicht beantworten. Die Organe hatten komplett den Dienst versagt, lediglich das Herz pumpte das inzwischen vollständig ausgetauschte Blut durch den Körper.

Vorsorge Männer ab 65 Jahren können ihre Bauchschlagader auf Kosten der Krankenkasse per Ultraschall untersuchen lassen. Dabei kann man erkennen, ob sie an einer Stelle ausgebuchtet ist (Aneurysma). Bei dieser Aussackung besteht die Gefahr, dass sie reißt und man innerlich verblutet. Entdeckt der Arzt ein großes Aneurysma, kann man es operieren, bevor es platzt. Kleinere kann man regelmäßig kontrollieren.

Zehn Tage sitzt Christina Eifler in der Intensivstation am Bett ihres im Koma liegenden Mannes, beobachtet die zahlreichen Apparate, an die er angeschlossen ist und bangt um ihn. Als er dann aufwacht, wissen beide, dass sie das Leben, das sie kannten, nie mehr leben werden. Dank des medizinischen Fortschritts und des Könnens der Ärzte sowie seines starken Willens schafft Robert Eifler den Weg zurück ins Leben und lässt zwei Wochen Intensivstation, fünf Monate Klinikaufenthalt in Tübingen und die fünfmonatige Rehabilitation in Basel hinter sich. „Robert konnte nicht mal mehr sprechen“, beschreibt Christina Eifler die schwierige Zeit. In Tübingen steht das Lernen im Mittelpunkt – auch für sie, erinnert sie sich. „Es gab eine Liste mit Grundsätzlichem, die abgehakt wurde, die wir zusammen zu erfüllen hatten.“ Erst als er die Punkte, wie etwa das problemlose Umsteigen vom Rollstuhl ins Auto, beherrschte, durfte der begeisterte Sportler und Mediziner die Klinik verlassen.

Ein Handfahrrad, das er an seinen Rollstuhl andocken kann, gibt Robert Eifler ein wenig seiner Freiheit zurück. | Bild: Cornelia Liebwein

Vordergründiges Ziel der Eiflers war es zudem, wieder in ihr Haus kommen zu können, ins alte Leben, ohne dass der Weg im Flur endet. Hilfsmittel wie Handläufe an der Treppe und Haltegriffe an der Wand der Dusche erleichtern dort bald den Alltag. Sowieso richtet sich der Tagesablauf nach Robert Eiflers Körpermanagement. „Da verbringen wir Zeit mit Dingen, die in der Normalität keine Zeit erfordern und nicht weiter erwähnenswert sind“, verrät Christina Eifler. Funktionen, die bei einem gesunden Körper selbstverständlich sind, laufen nicht mehr von alleine.

Einfache Dinge als große Wünsche

Wenn ihn jemand fragt, was er sich am meisten wünscht, muss er nicht lange überlegen: „Ich will wieder laufen können.“ Eigentlich das Normalste der Welt. Ein Handfahrrad, das am Rollstuhl angedockt werden kann, gibt Robert Eifler inzwischen ein Stück Normalität zurück und die Möglichkeit eines Ausflugs in die Natur. Die Kettenschaltung mit zehn Gängen und fünf elektrische Gänge lassen ihn die Steigungen in der Heimat bezwingen. Auch Bewegung, wie Physiotherapie dreimal in der Woche oder im warmen Wasser des Radonbads tut ihm gut. Mit dem Gedanken, dass man unterwegs oft auf Hindernisse, wie nicht abgesenkte Randsteine, stößt, hat sich das Ehepaar längst abgefunden. „Ich bin dankbar, dass ich noch lebe“, sagt Robert Eifler nachdenklich. „Auch“, schließt Christina Eifler an, „wenn selbst die simpelsten Dinge des Lebens nicht mehr einfach sind“.