von Stefan Pichler

Traditionell übernimmt die Narrenzunft Tannenzäpfle am Schmutzigen Dunschtig die Regentschaft in Höchenschwand. Nach dem Schließen der Schule, standen Besuche im Kindergarten, der Sparkasse und bei der Kurverwaltung auf dem Plan, bevor gegen Mittag als letzte Station das Rathaus in Höchenschwand gestürmt wurde.

Nur scheinbar leistete Bürgermeister Stefan Dorfmeister bei der Schlüsselübergabe Widerstand. „Danke für die tolle Zeit in Höchenschwand. Ich bin nun zum Abdanken bereit“, sagte er später bei der Übergabe des Rathausschlüssels an Zunftmeister Martin Hagenbucher. Wie in jedem Jahr zeigte sich Stefan Dorfmeister als guter Gastgeber. Als besondere Geste lud er die Narrenschar in diesem Jahr zum traditionellen Kutteln- und Gulaschessen in den Sitzungssaal des alten Rathauses ein, wo alles angefangen habe, wie er später sagte. Das alte Rathaus soll abgerissen werden.

Symbolisch: Martin Hagenbucher (links) und Stefan Dorfmeister (rechts) kämpfen nur scheinbar um den Rathausschlüssel. | Bild: Stefan Pichler

Überrascht wurde der abgesetzte Rathauschef von „Mama Hacho“, Nicole Heilmeier, von der Narrenzunft Tannenzäpfle. Als Revolutionärin „Kalasch Nicole“ besetzte sie mit Inge Zumkeller das alte Rathaus. „Das rote Volkskomitee habe beschlossen, mit „Hagi Halef Omar“ (Zunftmeister) ein Double einzusetzen, das im Auftrag des Volkskomitees die Amtsgeschäfte des Rathauses weiterführt. „Hagi“ werde nun die vom Revolutionsrat verfasste Rede verlesen“, verkündete Heilmeier weiter.

„Seid gegrüßt Genossen! Stur und verbisse, war scho immer beschisse“, erinnerte Hagenbucher zu Beginn an das Fastnachtsmotto der Saison. „Hinter den Tannenzäpfle liege ein schweres Jahr, denn der Bürgermeister wolle die Zunftstube im alten Rathaus dem Erdboden gleich machen.

Fröhlich: Inge Zumkeller (links) und Nicole Heilmeier besetzen das alte Rathaus. | Bild: Stefan Pichler

Auch habe der Rathauschef im vergangenen Jahr am Schmutzige Dunschtig nicht ins neue Rathaus, sondern in die „Hachostube“ eingeladen. „Er hat den Bogen überspannt“ und die rote Zora habe eingegriffen. Im Anschluss verkündete Hagenbucher die Beschlüsse des Revolutionsrats: „Das alte Rathaus bleibt stehen, der ‚Kronenhof’ wird dem Bauhof angegliedert, das Hotel ‚Adenia’ wird zur Volkskantine und im Kurgarten werden Kartoffeln angebaut.“ Der Revolutionsrat habe ferner beschlossen, dass die Auszeit des Bürgermeisters bis zum Herbst verlängert und daran anschließend ein Höchenschwander Bürger im monatlichen Wechsel die Amtsgeschäfte bis zur Wahl des neuen Rathauschefs weiterführen werde.

Der Hemdglunkerumzug der Narrenzunft Tannenzäpfle Höchenschwand, der sich am Abend formiert hatte. | Bild: Stefan Pichler

Er sei von der Besetzung des alten Rathauses völlig überrascht worden, gestand Stefan Dorfmeister in seiner Erwiderungsrede ein. Er habe aber heute gleich zwei Schlüssel für die Übergabe mitgebracht. Den Schlüssel für das alte Rathaus könne Martin Hagenbucher behalten, den Schlüssel für das neue Rathaus wolle er aber nach der Fasnacht wieder zurück. Einen Beschluss zum Abriss des alten Rathauses werde er nicht mehr treffen. Damit soll sich der neue Bürgermeister befassen. „Wir werden sogar noch Heizöl für den Herbst kaufen“, versprach der Bürgermeister unter dem Applaus der Zunftmitglieder und Gäste.

Am Abend formierten sich die traditionellen Hemdglunkerumzüge bei der Halle in Attlisberg und beim Haus des Gastes in Höchenschwand. Anschließend wurde zu den Klängen der Blaskapelle Blech und Krach in der Halle Attlisberg und der Zäpflemusik im Kursaal ausgiebig gefeiert.

So geht es weiter