Höchenschwand Der SV Höchenschwand erarbeitet ein Konzept für eine neue Vorstandsstruktur

Die neue Verteilung der Vorstands-Aufgaben wird den Mitgliedern des SV Höchenschwand vorgestellt. Ziel ist eine Entlastung des Vorsitzenden. Der Beschluss über die Satzungsänderung und die Besetzung der Ämter folgt in einer außerordentlichen Versammlung am 4. Mai.

Der Sportverein Höchenschwand plant eine Neuverteilung der Aufgaben innerhalb des Vorstands. Ziel ist es, den Vorsitzenden zu entlasten. Bei der Hauptversammlung stimmten die Mitglieder geschlossen für die vom Vorsitzenden Christian Schlachter vorgestellten Pläne und die damit verbundene Satzungsänderung. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll am 4. Mai über die neue Führungsstruktur und die damit verbundenen Neubesetzungen entschieden werden.

Im vergangenen Jahr hatte Christian Schlachter angekündigt, dass er in diesem Jahr nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren wolle. Seine Suche nach einem Nachfolger war aber erfolglos geblieben. Gründe sah Schlachter auch in der großen Belastung des Vorsitzenden bei der Führung des großen Vereins mit seinen vielen Unterabteilungen. Vor diesem Hintergrund wurden innerhalb des Vorstands eine Entlastung des Vorsitzenden und eine Neuverteilung der Aufgaben als notwendig angesehen, um Anreize für eine zukünftige Mitarbeit in dem Gremium zu schaffen.

In der Diskussion wurde ein Vier-Säulen-Modell mit den Bereichen „Organisation und Koordination“, „Sportbetrieb“, „Finanzen und Mitgliederverwaltung“ sowie „Infrastruktur“ entwickelt. An der Spitze der vier Abteilungen soll zukünftig je ein verantwortlicher Abteilungsleiter entscheiden. Mindestens ein Beisitzer unterstützt in jeder Abteilung des Sportvereins. „Meine Recherchen haben ergeben, dass auch in anderen Sportvereinen eine solche Aufteilung erfolgreich praktiziert wird“, informierte Christian Schlachter in der Sitzung.

Für die Umsetzung dieser Pläne ist auch eine Satzungsänderung erforderlich. Bei einer geheimen Abstimmung votierten alle stimmberechtigten Mitglieder für die vorgestellten Pläne. Nun soll bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 4. Mai der Entwurf der geänderten Satzung vorgestellt und über die Neubesetzung der Abteilungsleiter- und Beisitzerposten entschieden werden.

Licht und Schatten gab es bei den Berichten zur sportlichen Situation des Vereins. Positiv sah Schlachter die seit Jahren praktizierte Spielgemeinschaft (SG) mit dem Sportverein Häusern. Dies bestätigte auch der anwesende Vorsitzende aus Häusern, Michael Herr. Über die Meisterschaft in der Saison 2016/17 freuen sich das Frauenteam der SG und die D-Junioren. Über weitere Meisterschaftsplätze berichteten die Vertreter der Karateabteilung.

Eine Erfolgsgeschichte ist seit Jahren auch das vom SC Freiburg angebotene „Füchsle-Camp, das auch diesem Jahr durchgeführt wird. „Die 60 Plätze sind aber schon vergeben“, sagte dazu Christian Schlachter. Mittelplätze in der Tabelle belegen die erste Mannschaft in der Kreisliga B und die zweite in der Kreisliga C, sowie die AH-Abteilung. Als bedauerlich bezeichnete Schlachter den beruflich bedingten Rückzug einiger Trainer und des Leiters der Jugendabteilung, Andreas Looss. Es müssten baldmöglichst Nachfolger gefunden werden, betonte Christian Schlachter.