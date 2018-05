Der Vorstand des Partnerschaftsvereins Arradon – Höchenschwand wird einstimmig bestätigt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für die Feier zum 30-jährigen Bestehen des Klubs.

Die Mitglieder des Partnerschaftsvereins Arradon – Höchenschwand sind mit ihrem Vorstandsteam zufrieden. Bei den von Bürgermeister Stefan Dorfmeister geleiteten Wahlen an der Hauptversammlung bestätigten sie einstimmig die Vorsitzende Nicole Heilmeier und die Komiteemitglieder Dagmar Pichler, Hildegard Sperl, Doris Schmidt, Thom Trachsel, Heiko Kaiser und Josef Schönsteiner. Neu in das Gremium wurde Madeleine Balmer gewählt. Nach der Satzung des Vereins werden die Aufgaben innerhalb des Vorstands in einer weiteren Komiteesitzung festgelegt.

Nicole Heilmeier gab in ihrem Tätigkeitsbericht einen Überblick über die Aktivitäten des zu Ende gehenden Vereinsjahrs. Höhepunkte waren der Besuch der französischen Partnerstadt im Mai 2017. „Es war eine bunt gemischte Delegation aus Mitgliedern unseres Komitees, des Tennisclubs, der Kolpingfamilie, des Seniorenwerks und einiger Ministranten“, erinnerte Nicole Heilmeier. Das Komitee hatte sich auch mit einem französischen Leuchtturm am Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde beteiligt. Schon traditionell besucht Hildegard Sperl im September das Austernfest in Arradon.

Nicole Heilmeier berichtete aber auch über Aktivitäten des Komitees aus Arradon. So hatte eine Gruppe von französischen Leichtathleten einen Benefizlauf über 1300 Kilometer nach Höchenschwand organisiert und mit den Einnahmen Eltern von Kindern mit Behinderung unterstützt. Pünktlich zum Fassanstich der Höchenschwander Schlemmermeile waren die Läufer in Höchenschwand eingetroffen. Nicole Heilmeier freute sich, dass im abgelaufenen Vereinsjahr 21 Neumitglieder geworben werden konnten.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten im neuen Vereinsjahr stehen die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Partnerschaftsvereines, das vom 10. bis 13. Mai in Höchenschwand gefeiert werden soll. Etwa 80 Bürger der französischen Partnerstadt werden am Donnerstag, 10. Mai, mit Bussen und einigen Wohnmobilen anreisen. Auf die Gäste wartet ein kleiner Empfang und nach dem Zimmerbezug eine Wanderung am Nachmittag.

Am Freitag, 11. Mai, sind verschiedene Aktivitäten, wie Wanderungen, Besichtigungen, Spaziergänge oder Ausfahrten, geplant. Am Abend findet um 19 Uhr ein gemeinsamer Jubiläumsgottesdienst in der katholischen Kirche St. Michael Höchenschwand statt. Es schließt sich um 20 Uhr der große Festabend im Kursaal an. „Neben der Trachtenkapelle Höchenschwand, der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern und dem gemischten Chor Amrigschwand werden auch bretonische Musiker und Tänzer auftreten“, informiert Nicole Heilmeier.

Am Samstag, 12. Mai, findet die gemeinsame Sitzung der beiden Partnerschafts-Komitees im neuen Rathaus statt. Am Nachmittag lädt das Partnerschaftskomitee Höchenschwand zu kleineren Aktivitäten ein. Der Tag klingt mit einem Schwarzwälder Abend mit Vesper im „Adenia“ aus. Am frühen Sonntagmorgen, 13. Mai, ist die Abreise der Gäste geplant. Auch in diesem Jahr werden am ersten Septemberwochenende Vertreter des Komitees am Austernfest in Arradon teilnehmen.

Der Verein

Der Partnerschaftsverein wurde am 29. Januar 1987 gegründet. Ihm gehören aktuell 13 Vereine, 39 Familien und 58 Einzelpersonen an. Der Verein sieht seine Hauptaufgabe in der deutsch-französischen Verständigung, insbesondere der Unterstützung aller Aktivitäten, die der Partnerschaft Arradon – Höchenschwand dienen. Hierzu gehörendie Organisation von Schüleraustauschen, Sprachkursen, Gruppenreisen, Vermittlung von Privatquartieren für französische Gäste und ähnliche Aufgaben.